Mustafa Cengiz: Emre Mor'un yuvasına geldiğine inanıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre Mor'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki sezonda geniş bir kadro kurmak isteyen 'da transfer çalışmaları sürerken başkan Mustafa Cengiz son gelişmeleri değerlendirdi.

Cengiz, TRTSpor'a yaptığı açıklamada gündemdeki sıcaklığını koruyan Emre Mor, Ever Banega ve Fernando transferlerinde açıklık getirdi. Başkan, Emre Mor'un yuvasına geldiğine inandığını belirtirken, Banega için 'nın geri dönüşünü beklediklerini ve Fernando'ya da resmi tekliflerin olduğunu belirtti.

"Yetenek ve karakter önemlidir"

Emre'nin yetenekli bir oyuncu olduğunu belirten Cengiz, "Emre Mor çok yetenekli. Galatasaray'da sizi kapıdan içeriye sokan yetenek, içeride tutan ise karakterdir. O karakteri göstereceğine inanıyoruz. Emre Mor, yurt dışında çok acılarla büyümüz bir kardeşimiz. Bunları aşacağını biliyoruz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. İnşallah tabii. Şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP açıklamasını bekleyelim" ifadelerini kullandı.

"Sevilla'nın görüşü çok önemli"

Cengiz, merakla beklenen Banega transferi için ise, "Bir transferin gerçekleşmesi için futbolcunun transferi istemesi ve kulübünün de buna rıza göstermesi gerekir. Bonservisi elinde olan her futbolcu için bu geçerli. Banega'nın transferinde kulübünün görüşü de çok önemli. Sadece Banega için değil listemizdeki bütün futbolcular için çalışıyoruz. Fernando'ya da resmi teklif var. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi.