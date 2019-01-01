Muslera: Şampiyonluk artık bizim elimizde değil

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, derbinin ardından "Şampiyonluk artık sadece bizim elimizde değil" dedi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Fernando Muslera, "Bugün ısınmaya giderken giydiğimiz bir tişört vardı. Can Bartu ve Metin Oktay'ın iki efsanenin formasını değiştirdiği forma. Sözlerime bununla başlamak istedim" diyerek önce 'ye başsağlığı diledi.

Şampiyonluk yolunda istediklerini elde edemediklerini söyleyen Muslera, "Şampiyonluk yolunda en önemli maçlarımızdan birine çıktık. Burada 3 puan çok önemliydi. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra baskıyı artırdık. Pozisyonlara girdik ama son vuruşlarda istediğimiz yapamadık. Fenerbahçe'nin bulduğu tek şans gol oldu. İstediğimizi alamadık ama sonuna kadar devam edeceğiz. Şampiyonluk artık sadece bizim bizim elimizde değil. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Tecrübeli file bekçisi "2021'e kadar kontratım var. Şampiyon olmadan kontratımı bitirmek istemiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.