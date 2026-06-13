Musiala, Klopp ile Matthäus arasında hararetli bir tartışma başlattı

Alman futbolcu Lothar Matthäus, Jürgen Klopp ve Thomas Müller’e sert bir şekilde saldırarak büyük bir tartışma yarattı. İkili, Almanya milli takımının Dünya Kupası’ndaki Curacao ile oynadığı açılış maçında oyun kurucu pozisyonunda Deniz Undav’a güvenmeyi ve Jamal Musiala’yı yedek kulübesinde tutmayı önermişlerdi

İkili, "Magenta TV" kanalında yorumcu olarak görev yaparken "Die Mannschaft"ın ideal başlangıç kadrosunu belirlemiş ve Klopp ile Müller, bu pozisyonda Undav'ın yer almasını savunmuştu.

Müller, "Herkes tam olarak hazırsa, Undav'ı mükemmel bir seçenek olarak görüyorum. Onda bu içgüdü var ve ben ona güvenme fikrine çok bağlıyım" dedi.

Klopp ise bu öneriyi destekleyerek, "Ondava'yı kadroya dahil ettik çünkü 10 numara pozisyonunda oynayabilir" dedi.

İkili, sahada daha geniş alanlar açıldığında Musiala'yı 65. dakikadan itibaren alternatif bir koz olarak kullanmayı önerdi.

Alman efsanelerin açıklamaları, 4 kez dünya şampiyonu olan takımın tarihindeki en çok uluslararası maça çıkan oyuncu olan Matthäus'un hoşuna gitmedi ve "Bild" gazetesine yaptığı açıklamada sert bir şekilde yanıt verdi: "Jürgen Klopp ve Thomas Müller'in açılış maçında Jamal Musiala yerine Deniz Undav'ı oynatmayı önerdiklerini görünce çok şaşırdım. Onların görüşünü kabul ediyorum, ancak bunu aşmak istemiyorum."

Ve ekledi: "Klopp ve Müller'in hassasiyetten yoksun olduğunu düşünüyorum. Özellikle Jürgen, bunu herkesten daha iyi bilmeli. Almanya'nın Dünya Kupası'nda başarılı olması için Musiala'nın kalitesine ihtiyacı var, bu yüzden ona güven ve süre verilmeli."

1990 Dünya Şampiyonu, bu tür müdahalelerin teknik direktör Julian Nagelsmann'ın işini zorlaştırdığını belirterek, "Klopp'un yorumları Nagelsmann'ın işini hiç de kolaylaştırmıyor. Bir analist, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç öncesinde Jürgen'in as oyuncularından birini yedek kulübesine oturtmasını tavsiye etseydi, Jürgen'in ne diyeceğini merak ederdim."

Ve şöyle bitirdi: "Hepimiz Musiala'nın henüz en iyi seviyesinde olmadığını biliyoruz, ancak onun etrafında endişe yaratmak yerine onu desteklemeliyiz. Thomas Müller'in eski takım arkadaşı Musiala'nın güzelliğinden bahsetmesi de bana biraz garip geldi. Henüz Dünya Kupası'nda bir dakika bile oynamadı ve bu tür tartışmalar şimdiden başladı, özellikle de Musiala'nın ABD karşısında ikinci yarıda gösterdiği iyileşmeden sonra."