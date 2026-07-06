Musiala ameliyat oldu… Bayern ise “Çok geç kaldık” dedi

Bayern Münih, yıldız oyuncusu Jamal Musiala'nın ameliyat olduğu haberlerinin ardından endişeleri hızla giderdi ve işlemin "basit ve rutin" olduğunu ve önceden hazırlanmış bir tıbbi plan kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.

Almanya milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk mağlubiyetini penaltı atışları sonucunda, 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükselen Paraguay milli takımına karşı aldı.

Paraguay Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalmasının ardından penaltı atışlarında (4-3) Almanya'yı mağlup ederek sürpriz bir sonuç yarattı ve Almanya'yı 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turundan eledi.

Bavyera kulübü, Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada, Musiala’nın 2026 Dünya Kupası’ndan döner dönmez ameliyat olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bu ameliyat, geçen yaz geçirdiği ciddi sakatlığın ardından uygulanan olağan tıbbi protokolün bir parçasıdır ve Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın bitiminden sonra uzun süredir planlanmıştı.”

Bayern, ameliyatın oyuncunun tam olarak hazır olmasını sağlamayı amaçladığını belirterek şunları ekledi: “Bu ameliyat sayesinde forvet, yeni sezon hazırlık dönemini net bir plana göre tamamlayabilecek ve bu da Bayern Münih’in ilk resmi maçlarına zamanında dönmesini garanti edecektir.”

Bu açıklama, Alman oyun kurucunun fiziksel durumu hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırırken, kulübün geçen yaz kariyerini sekteye uğratan sakatlık senaryosunun tekrarlanmaması için iyileşme sürecini ihtiyatlı bir şekilde yönettiğini teyit ediyor.