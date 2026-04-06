Musaad Wahbi, Faslı ikiliyi şaşırttı

Fas Milli Takımı yardımcı antrenörü Youssef Hajji, Pazar akşamı Kraliyet Ordusu ile Marakeş Kökü arasında oynanan maçta yer aldı.

Fas Profesyonel Ligi'nin 15. haftasında oynanan Kraliyet Ordusu ile Marakeş Kökü arasındaki maç, golsüz berabere sonuçlandı.

Le360 spor sitesi, Hajji'nin tribünde yer aldığını ve başta Kraliyet Ordusu'nun ikilisi Rabie Harimat ve Reda Teknaoui olmak üzere bazı oyuncuları izlediğini belirtti.

Yusuf Hajji, bazı oyuncuların performansını izledi ve notlar aldı. Bu notları Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Wahbi'ye sunacak.

Fas Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası finallerine hazırlanıyor. Takım, Brezilya, İskoçya ve Haiti ile birlikte 3. grupta yer alıyor.

Ayrıca okuyun

Senegal Federasyonu Başkanı cesur açıklamalarıyla Fas'ı kışkırttı