Mulder, Feyenoord kalecisi Ernst’i hedef aldı

Youri Mulder, Ziggo Sport'ta Tjark Ernst'e eleştirel yaklaştı. Analiste göre Feyenoord kalecisi, FC Barcelona'nın Karim Adeyemi imzalı ikinci golünde pek iyi bir görüntü vermedi.

''Kaleciyi de biraz... Evet. O top tam köşeye gitmiyor'', diyerek Mulder, Adeyemi'nin 2-0'lık golündeki Ernst performansını değerlendirdi; bu gol soldan gelen muhteşem bir falso vuruşuydu. ''Bence bir adım daha atabilir.''

Meslektaşı Jon Dahl Tomasson da Mulder'in Alman kaleciye yönelik eleştirisine tamamen katılıyor. ''Bir adım daha atması yeterli'', dedi Feyenoord'un eski golcüsü.

''Bence pozisyonunu da iyi almamış'', sonucuna vardı Mulder, Barcelona'nın sahasında bulduğu 2-0'lık gole ait görüntüleri izledikten sonra. ''Aslında o kadar da köşeye gitmiyor. Ernst biraz fazla sağda duruyor. Sonra ekstra bir adım atması gerekirken zaten hamleye başlıyor.''

''Harika bir gol. Ama Adeyemi şut çekmek için gerçekten çok fazla zaman buluyor. Yine de Feyenoord adına her şey olumsuz değil'', dedi Tomasson.

Feyenoord, henüz üçüncü dakikada geriye düştü. Raphinha, iki Feyenoord savunmacısını ters ayakta bıraktıktan sonra ceza sahası içinde kusursuz bir vuruşla ağları buldu.