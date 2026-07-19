Muhteşem bir seri… İspanya, Arjantin kapısından tarihe adını yazdırıyor

İspanya Milli Takımı, final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve uluslararası sahnede tarihe adını yazmaya devam etti; böylece dünya çapında zaferle Avrupa futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir rekoru bir araya getirdi.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış İngiliz Squawka ağına göre, İspanya Milli Takımı, 38 maçlık yenilmezlik serisiyle erkekler uluslararası futbol tarihinde bir Avrupa milli takımı olarak en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran takım oldu.

Bu tarihi seri boyunca İspanya Milli Takımı, büyük rakiplerine karşı arka arkaya galibiyetler elde ederken, çok az sayıda beraberlikle yetindi. Böylece, “La Roja”yı dünya futbolunun zirvesine geri taşıyan yeni bir nesil oluşturmayı başaran teknik direktör Luis de la Fuente’nin yönetiminde takımın yaşadığı teknik istikrarı teyit etti.

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Rekor, tek başarı değildi; Dünya Kupası şampiyonluğu, bu seriye daha da büyük bir değer kattı. İspanya, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayarak, rekorlarının sadece istatistiklerden ibaret olmadığını, sahadaki üstünlüğünün bir yansıması olduğunu kanıtladı.

Bu başarı, İspanya milli takımının son yıllarda kaydettiği gelişimin boyutunu yansıtıyor. Takım, geleneksel top hakimiyeti felsefesini hücum geçişlerindeki hızla birleştirmeyi başardı ve uluslararası sahnede adından söz ettiren bir grup genç yeteneğe güvendi.

İspanya Milli Takımı artık aynı anda iki tarihi başarıya sahip: 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu ve uluslararası futbol tarihinde bir Avrupa milli takımı için en uzun yenilmezlik serisi. Bu da “La Roja”nın tarihinin en görkemli dönemlerinden birini yaşadığını teyit ediyor.