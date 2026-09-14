Pazartesi günü yayınlanan bir basın raporu, Barcelona'nın bu sezon ortaya koyduğu performansı, özellikle de topa sahip olma konusundaki başarısını övdü.

"Marca" gazetesi, Barcelona'nın bu sezonun başında her açıdan büyüleyici bir performans sergilediğini, Blaugrana'nın topa büyük oranda hakim olduğunu ve hücumda dikkat çeken bir sabır gösterdiğini, oyuncuların boşlukları arayarak topu akıcı bir şekilde paylaştığını belirtti.

Bunun kanıtı ise Valencia, Feyenoord ve Levante'ye karşı oynadıkları son üç maçta 700'den fazla pas tamamlamalarıydı.

Valencia maçında Barcelona 728 pas tamamladı; büyük Avrupa turnuvasındaki açılış maçında ise Feyenoord'a karşı 746 pas yaptı.

Ciutat de València Stadı'nda ise istatistikler birbirine yakın kaldı; Barcelona 711 pas tamamladı.

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Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, Xavi Espart'ın golünden önceki ilk beş dakikada Levante topa neredeyse hiç dokunamadı; Barcelona ise topu büyüleyici bir şekilde elinde tuttu.

Barcelona sezona Elche maçında 463 pas, Athletic Bilbao karşısında 560 pas ve Rayo Vallecano karşısında 585 pasla başlamıştı.

Ancak son üç maçta takım paslaşma konusunda daha büyük bir kabiliyet gösterdi. Çarşamba günü Racing Santander karşısında bu ivmeyi koruyabilecekler mi, göreceğiz.

Barcelona, Ciutat de València Stadı'nda bu sezonun en yüksek topa sahip olma oranını kaydetti. Katalan takımının topa sahip olma oranı %75'e ulaşarak, Valencia sahasında elde ettiği %74'lük oranı ve Feyenoord'a karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında kaydettiği %72'lik oranı geride bıraktı. Böylece son üç maçın istatistikleri, Barcelona'nın bu sezonun başında yükseliş grafiğini sürdürdüğünü gösteriyor.