Muhtemel PSV ilk 11’i: Geertruida ilk kez ilk 11’de mi başlayacak?

PSV pazar günü FC Utrecht deplasmanına çıkıyor. Peter Bosz, konuk ekipte Lutsharel Geertruida’ya ilk 11’deki ilk maçını verecek mi? De Galgenwaard’daki dev mücadele 12.15’te başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak.

Sergiño Dest, Utrecht karşısında sağ bekte başlıyor; sol tarafta ise Mauro Júnior ilk 11’de yer alıyor. Armando Obispo’ya savunmanın merkezinde, Ryan Flamingo’nun yerine görevi devralan Geertruida eşlik ediyor.

Guus Til, Kodai Sano ve Noah Fernandez, son lig şampiyonunun Utrecht karşısındaki orta sahasını yine oluşturuyor. Bu nedenle yaz transferi Sven Mijnans’ın sabırlı olması ve oyuna sonradan girme şansı beklemesi gerekiyor.

FC Groningen karşısında üst düzey form sergileyen Ruben van Bommel, hücumda sol kanatta görev yapıyor. Sağdan Ivan Perisic servis yaparken, Bosz’un takımında Ricardo Pepi ileri uçtaki bağlantı noktası oluyor.

PSV, Groningen karşısında maça tutuk başladı ancak sonunda 5-1 galip geldi. Utrecht ise Sparta Rotterdam deplasmanında son anda puan kaybetti: 3-3.

PSV’nin muhtemel 11’i: Kovar, Mauro Junior, Obispo, Geertruida, Dest, Til, Sano, Fernandez, Van Bommel, Pepi, Perisic.