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Rian Rosendaal

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Muhtemel PSV ilk 11’i: Bosz savunmada ve orta sahada değişikliğe gidiyor

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi

PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki macerasına perşembe günü Shakhtar Donetsk karşısında başlayacak. Voetbalzone'nin tahminine göre Peter Bosz, birkaç bölgede değişikliğe gidiyor. Philips Stadyumu'ndaki karşılaşma 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak. 

PSV'de kaleyi Matej Kovar koruyacak. Hollanda Ligi'ndeki iyi formunu Avrupa'ya taşımak isteyen ekipte Sergiño Dest sağ kanadı kullanırken, Filip Kostic ise solda ilk kez ilk 11'de başlayacak. Tüm bunlar Mauro Júnior'nun cezası nedeniyle yaşanıyor. 

Lutsharel Geertruida, geçen cumartesi Ajax karşısında (1-3 galibiyet) güçlü bir izlenim bıraktı ve hatta şık bir gole de imza attı. Shakhtar karşısında stoperdeki partneri Armando Obispo olacak. 

Bosz, orta sahada Noah Fernandez'i değil, cumartesi günü Ajax karşısında oyuna sonradan girip iyi performans sergileyen Paul Wanner'i tercih ediyor. Kodai Sano ve Guus Til, perşembe günü PSV orta sahasını tamamlayacak.

PSV teknik direktörü, hücum hattında ise alışıldık isimlerden vazgeçmiyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Ivan Perisic sağ kanatta görev yapacak, çok konuşulan Ruben van Bommel ise solda olacak. Son şampiyonun ileri uçtaki hedef santrforu Ricardo Pepi.

Şampiyonlar Ligi
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK

PSV, cumartesi günü Ajax karşısında aldığı 1-3'lük galibiyetle gerekli özgüveni topladı. Shakhtar ise deplasmanda FC Karpaty Lviv'i 1-2 mağlup etti ve Ukrayna liginde ikinci sırada yer alıyor.

PSV'nin muhtemel 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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