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Rian Rosendaal

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Muhtemel PSV 11’i: Bosz savunmada ve orta sahada değişikliğe gidiyor

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
PSV Eindhoven
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi

PSV, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki macerasına perşembe günü Shakhtar Donetsk karşısında başlıyor. Peter Bosz’un birkaç bölgede değişikliğe gitmesi bekleniyor; Voetbalzone bunu öngörüyor. Philips Stadyumu’ndaki karşılaşma TSİ 18.45’te başlayacak ve Ziggo Sport Select ekranlarından canlı yayınlanacak. 

PSV’de kalede Matej Kovar görev yapacak. Hollanda ekibi, Vriendenloterij Eredivisie’deki iyi formunu Avrupa’ya da taşımak istiyor. Sağ kanatta Sergiño Dest forma giyecek, solda ise Filip Kostic ilk kez ilk 11’de başlayacak. Tüm bunlar Mauro Júnior’nun cezası nedeniyle yaşanıyor. 

Lutsharel Geertruida, geçen cumartesi Ajax karşısında (1-3 galibiyet) güçlü bir performans ortaya koydu ve hatta şık bir gole de imza attı. Shakhtar karşısında stoperdeki partneri Armando Obispo olacak. 

Bosz, orta sahada Noah Fernandez yerine Paul Wanner’ı tercih ediyor. Wanner, cumartesi günü Ajax karşısında oyuna sonradan girerek etkili bir performans sergilemişti. Kodai Sano ve Guus Til, perşembe günü PSV orta sahasını tamamlayacak isimler olacak.

PSV teknik direktörü, hücum hattında ise alışılmış isimlerden vazgeçmiyor. Bitmek bilmeyen enerjisiyle Ivan Perisic sağ kanatta görev yapacak, çok konuşulan Ruben van Bommel ise solda yer alacak. Son şampiyonun ileri uçtaki hedef santrforu Ricardo Pepi olacak.

Şampiyonlar Ligi
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK

PSV, cumartesi günü Ajax karşısında aldığı 1-3’lük galibiyetle önemli bir özgüven kazandı. Shakhtar ise deplasmanda FC Karpaty Lviv’i 1-2 mağlup etti ve Ukrayna liginde ikinci sırada bulunuyor.

PSV’nin muhtemel 11’i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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