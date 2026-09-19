Muhtemel Feyenoord 11’i: başarılı diziliş yeni bir şans daha alıyor

Feyenoord pazar günü FC Utrecht ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen hafta PEC Zwolle deplasmanında 0-7 kazanan ilk 11’i koruyacak gibi görünüyor. De Kuip’te oynanacak mücadele TSİ 12.15’te başlayacak ve ESPN 2’den canlı yayınlanacak.

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinde yeniden kalede olacak. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol, FC Utrecht karşısında savunmayı sağdan sola oluşturacak.

Feyenoord orta sahasında da sürpriz yok. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël ve Oussama Targhalline, Utrecht temsilcisi karşısında da teknik direktörlerinden ilk 11’de görev alacak.

Anis Hadj Moussa sağ önde başlayacak, Nacho Ferri ise onun yanında hedef santrfor olarak görev yapacak. Luciano Valente soldan oynayacak ve içeri kat etmesi için alan bulacak, böylece Mármol için de boşluk açılacak.

Van Bronckhorst, cuma günü basın toplantısında, "Son kadrolara bakarsanız, Luciano’nun soldan serbest oynadığı düzende nasıl oynadığımız çok net. Son haftalarda iyi performans gösteren takım da buydu. Elbette aradığınız şey de bu" ifadelerini kullandı.

Feyenoord, PEC’i ezici bir üstünlükle mağlup etti ve şu anda lider PSV’nin iki puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. FC Utrecht ise Excelsior karşısında son anda gelen 1-2’lik galibiyetin ardından orta sıralarda bulunuyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.