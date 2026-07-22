İngiliz ekibi Liverpool, devam eden yaz transfer döneminde Muhammed Salah'ın Anfield'daki halefi olması için Monaco'nun yıldızı Fransız kanat oyuncusu Maghnes Akliouche ile anlaşma yarışına girdi.

"Sky Sports" kanalı, Liverpool yönetiminin 24 yaşındaki oyuncunun durumunu ve kulübünün bu yaz ayrılığına izin verip vermeyeceğini öğrenmek için ilk temaslarına başladığını ortaya koydu.

Liverpool'un bu hamlesi, Mısırlı yıldızın ayrılığının bıraktığı hücum boşluğunu şu ana dek telafi etmeyi başaramadığı bir dönemde geldi. Salah, geçen sezonun sonunda takım formasıyla dokuz sezon süren tarihi bir kariyere perde indirmişti.

Liverpool bu transferde güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Zira Akliouche, birkaç teklif sunan ve sonuncusu 34 milyon sterline, yani 40 milyon euroya ulaşan Paris Saint-Germain'in başlıca hedeflerinden biri. Ancak bu tekliflerin tamamı Monaco yönetimi tarafından reddedildi.

Andoni Iraola önderliğindeki Liverpool teknik heyeti, Salah'ın şu ana dek telafi edilmemiş olması göz önüne alındığında, yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşmanın acil bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyor.

Akliouche, hem oyun kurucu hem de sol ayaklı sağ kanat olarak oynayabilme becerisiyle öne çıkıyor. Özellikle Alman yıldız Florian Wirtz'in Anfield'daki ikinci sezonunda yerini sağlamlaştırma çabası içinde olduğu düşünülürse, Liverpool'un onu görevlendirmeyi planladığı mevki de burası.

Akliouche'ye duyulan ilgi, Liverpool'un gelecek sezon takımı sırtlayacak yeni bir hücum yüzü arayışıyla fiilen Muhammed Salah sonrası döneme başladığının ilk net göstergesi sayılıyor.