Brezilyalı futbolcu Neymar, kulübü Santos ile önümüzdeki 31 Aralık'ta sona erecek sözleşmesi nedeniyle kritik bir dönemden geçiyor.

Neymar'ın geleceği giderek daha fazla soru işareti yaratmaya başladı; zira Santos'ta kalıp kalmayacağına dair henüz bir karar verilmiş değil.

Marca gazetesi, Amerikan ekibi Inter Miami'nin, Neymar'ın kariyerinin son evresini tamamen değiştirebilecek adreslerden biri olarak öne çıktığını yazdı.

ge sitesine göre Neymar, Santos'un antrenman merkezine geldi, orada birkaç dakika kaldı, ardından izin almadan tesislerden ayrıldı ve asıl oyunculara yönelik planlanan yenilenme seansına katılmadı.

Bu davranış, Brezilya kulübünde tedirginliğe yol açtı; ancak Neymar bir sonraki antrenmana katılmak üzere geri döndü ve Santos kendisine herhangi bir ceza vermemeye karar verdi.

Neymar'ın kendisi de kariyerini sürdürme, başka bir adres arama, hatta futbolu bırakmayı düşünme ihtimallerine kapıyı açık bırakmıştı.

Bu senaryoda Inter Miami son derece cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor; zira Lionel Messi ve Luis Suarez zaten orada bulunuyor ve dolayısıyla tarihi MSN üçlüsünün yeniden bir araya gelmesi mümkün olabilir.

Neymar, Messi ve Suarez, 2014 ile 2017 yılları arasında Barcelona'da birlikte oynadı ve yakın tarihin en unutulmaz hücum hatlarından birini oluşturdu.

Şu an itibarıyla Neymar ile Inter Miami arasında kesinleşmiş herhangi bir anlaşma bulunmuyor; Brezilyalı futbolcu hâlâ Santos ile sözleşmeli durumda ve kariyerinin son evresinde ne yapmak istediği konusunda kararı verecek olan kişi kendisi olacak.