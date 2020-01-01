Moussa Sow'un yeni adresi Ümraniyespor
Yorum()
Depophotos
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bonservisi elinde olan golcü futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden röveşata golleriyle ses getiren Senegalli golcünün transferini röveşata görselli bir paylaşımla duyurdu.
Son olarak Gaziantep FK forması giyen Sow, yaklaşık bir yıldız profesyonel futbol oynamıyor.
34 yaşındaki oyuncu Türkiye'de daha önceden Fenerbahçe ve Bursaspor formaları da giymişti.