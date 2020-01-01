Moussa Sow'un yeni adresi Ümraniyespor

Ümraniyespor, 34 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, bonservisi elinde olan golcü futbolcu Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden röveşata golleriyle ses getiren Senegalli golcünün transferini röveşata görselli bir paylaşımla duyurdu.

Son olarak Gaziantep FK forması giyen Sow, yaklaşık bir yıldız profesyonel futbol oynamıyor.

Daha fazla takım

34 yaşındaki oyuncu 'de daha önceden ve formaları da giymişti.