Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin Suudi kulübü Al Ittihad'dan Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına transferi, tüm taraflar arasında transferi tamamlama ve oyuncuyu "Bundesliga" mücadelelerine geri döndürme yönünde ciddi ve karşılıklı bir istek bulunmasına rağmen, mevcut transfer döneminin en zorlu meselelerinden biri hâline geldi.

Bayer Leverkusen haberlerini takip etmekte uzman gazeteci Patrick Scherer imzalı Alman basın raporları, transferin şu ana kadar resmî olarak açıklanmasının gecikmesinin ardındaki gerçek nedenleri ortaya koydu; raporlar, "Al Ameed" yönetimi ile Alman kulübü arasındaki müzakerelerin, nihai imzayı engelleyen temel bir engele takıldığına işaret ediyor.

Aktarılan ayrıntılara göre, oyuncunun sözleşmesinin devir bedeliyle ilgili mali taraf iki kulüp arasında herhangi bir engel oluşturmuyor; Al Ittihad yönetimi, transferi yaklaşık 30 milyon euro karşılığında sonuçlandırma konusunda Bayer Leverkusen yönetimiyle neredeyse tam bir anlaşmaya vardı ve bu rakam, transfer prosedürlerinin başlatılması için her iki tarafın da onayını aldı.

Ayrıca oku: Walid Al Farraj olay yaratıyor: Bir dil sürçmesi geçmişe olan özlemi ele verdi!

Anlaşmalar yalnızca iki kulübün yönetimiyle sınırlı kalmadı, oyuncunun bizzat kendi kişisel şartlarını da kapsadı; Bayer Leverkusen, Fransız millî oyuncunun eski takımının saflarına yeniden dönme konusundaki yoğun isteği doğrultusunda, Moussa Diaby ile yeni sözleşmenin ayrıntıları ve maaşı ile süresine ilişkin maddeler üzerinde tam bir mutabakata vardı.

Transfer bedeli ve oyuncunun sözleşme maddelerinin sözde çözülmüş olmasına rağmen, dosyanın kapanmasını engelleyen tek anlaşmazlık noktası, oyuncu ile mevcut kulübü arasındaki mali tasfiye yönlerinden oluşuyor; zira Diaby'nin Al Ittihad yönetiminde kalan mali cezaları ve alacakları, resmî ayrılık belgelerinin imzalanmasından önce nihai bir çözüm gerektiriyor.

Leverkusen yönetimi, transferi resmen sonuçlandırmak ve oyuncunun takım antrenmanlarına katılmasını sağlamak umuduyla, şu anda bu askıdaki dosyanın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi yönünde baskı yapmaya çalışıyor; Al Ittihad yönetimi ise dosyayı kulübün mali ve sözleşmesel haklarını koruyacak şekilde kapatmayı garanti altına almak için mevcut seçenekleri incelemeyi sürdürüyor.