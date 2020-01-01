Mourinho'nun Porto'ya dönmesine Man United engel olmuş

Portekizli teknik adam 2016 yılında Porto'yla anlaşmaya çok yakınken Manchester United devreye girerek bunu engellemiş.

Başkanı Nuno Pinto da Costa, Jose Mourinho'yu takımın başına döndürmeye çok yaklaştığını fakat 'ın buna engel olduğunu açıkladı.

Mourinho, 2004 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdığı Porto ile gösterdiği dikkat çekici performansla birlikte 'nin yolunu tutmuş ve Avrupa futbolunun en önemli teknik adamlarından biri haline gelmişti.

Portekizli antrenörün kariyerinin son bölümü pek istediği gibi gitmese de şu sıralar 'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam hala en üst seviye hocalardan biri olarak kabul ediliyor.

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Pinto da Costa, Mourinho'yu 2016 yılında Porto'nun başına bir kez daha geçirmek üzereyken Manchester United'ın buna engel olduğunu duyurdu.

Kulübün resmi YouTube kanalına konuşan Pinto da Costa, 2015-16 sezonunun son haftalarında takımı Mourinho'nun çalıştırması için çaba sarf ettiğini söylerken "Ben Mourinho'yla iletişime geçtim ve takımın başına geçip geçmeyeceğini sordum. Manchester United'la bir sonraki sezon için sözleşme imzalamıştı, bize gelmesi imkansız görünüyordu ama bana 'evet, geçerim' dedi. Fakat Manchester United, Avrupa'da rakip olabileceğimiz gerekçesiyle bunu kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Mourinho, 2016-17 sezonu başında başladığı Manchester United'daki görevinden Aralık 2018'de kovulmuştu.