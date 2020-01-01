Mourinho'dan taraftarla tartışan Dier'e tepki

Jose Mourinho'dan Norwich City maçının ardından tribünlerde bir taraftarla tartışan Eric Dier hakkında açıklama geldi.

FA Cup'ta 5. tur karşılaşmalarında Norwich City'ye penaltı atışları sonucu boyun eğerek turnuvadan elenen 'da takımın başarılı orta saha oyuncusu Eric Dier'ın maç sonunda bir taraftarla yaşadığı tartışma İngiltere'de gündem oldu.

Dier'ın maç sonunda tribünlere çıkarak bir taraftarla sert bir şekilde tartıştığı andaki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

Tottenham Teknik Direktörü, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Tartışmanın maçla ilgili olduğunu sanmıyorum. Çok güzel bir maç oldu ama bu sorulardan da kaçamıyorum. Eric Dier, biz profesyonellerin yapmaması gereken bir davranış sergiledi ama birisi sizi ve ailenizi, özellikle de genç erkek kardeşinizi aşağılıyorsa... Bir taraftar Dier'ı aşağılamış, erkek kardeşi de ona tepki göstermiş ve Dier de olaya dahil olmuş. Ama yapmaması gereken bir hareketti."