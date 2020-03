Mourinho'dan taraftarla tartışan Dier'e tepki

FA Cup'ta 5. tur karşılaşmalarında Norwich City'ye penaltı atışları sonucu boyun eğerek turnuvadan elenen 'da takımın başarılı orta saha oyuncusu Eric Dier'ın maç sonunda bir taraftarla yaşadığı tartışma İngiltere'de gündem oldu.

Dier'ın maç sonunda tribünlere çıkarak bir taraftarla sert bir şekilde tartıştığı andaki görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX