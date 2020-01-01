Mourinho'dan Liverpool ve Man City itirafı! "Kıskanmıyorum"

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho takımının, Liverpool ve Manchester City ile karşılaştırılmaması gerektiği görüşünde.

Kasım ayında resmen Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Mourinho, Premier Lig'in iki devinden farklı olduklarını ve karşılaştırılmaması gerektiğini söyledi.

"Hadi ama. Diğer takımların kadroları gibi olamayız. Bu biz değiliz. 'i izliyorum ve yedek kulübesine bakıyorum. Sterling, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan ve Otamendi var. Anlıyor musunuz? 'da ise Matip, Lovren, Keita ve Fabinho var. Kıskanmıyorum çünkü inanılmaz bir işim var. Bunlar farklı işler. Bu da farklı bir kulüp."

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Portekizli teknik direktör, 2002 yılında çalıştırdığı 'dan sonra bu görevin en zor işi olduğunu da itiraf etti:

"Bu sezon ortasında ikinci kez bir takıma gelişim. İkinci kez. İlkinde kolay olmadı, mücadele edecek bir durumumuz yoktu. Porto kazanamadı ve sonu oldu. Jenerasyonla alakalı değildi ancak yine de takımın sonu olmuştu. Geçmişteki sorunları unutalım ve yenisini inşa edelim."

, 14 Ocak Salı günü Federasyon Kupası'nda Middlesbrough ile karşı karşıya gelecek.