Mourinho'dan Conte'ye taş: "Almadan konuşmasın"

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Christian Eriksen konusunda Inter'in çalıştırıcısı Antonio Conte'ye sert bir gönderme yaptı.

Jose Mourinho, 'dan ayrılıp 'e gitmesi gündemde olan Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen hakkında açıklama yaptı.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin Eriksen transferi hakkında yorumda bulunması üzerine Mourinho konuya açıklık getirdi:

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"Bence Antonio Eriksen'in Inter'e gideceği konusunda oldukça pozitif düşünüyor ve bunu açık açık gösteriyor. Ancak başka takımın oyuncularını henüz almadan konuşmamak gerekir. İmzalar atılana kadar Gedson Fernandes ile ilgili soru sorduğunuzda size hiçbir şey söylemedim. Bu bir saygı meselesi. Size manşet olacak bir şey vermedim, o size bağlı."

"Eğer Inter'dekiler kendilerine güveniyorsa; ki güveniyorlar, demek ki bize teklif yapmaya hazırlar. Gerçi henüz teklif falan geldiği yok."

"İnsanların, özellikle sorumluluk sahibi kişilerin Eriksen transferi hakkında konuştuğunu görünce açıkçası biraz şaşırıyorum."