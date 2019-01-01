Mourinho Zlatan'a kapıyı kapattı: "Kane varken gerek yok"

Tottenham'ın çiçeği burnunda hocası Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic transferini yalanladı

, uzun süredir teknik direktörü olan Mauricio Pochettino'nun görevine son vererek yerine Jose Mourinho'yu getirmişti.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıktığı ilk maçta 'ı 3-2 geçen Londra ekibi, Ocak ayından bu yana ilk deplasman galibiyetine uzanmıştı.

Mourinho yönetminde gelecekten umutlu olan Tottenham'ın transfer döneminde neler yapacağı ise büyük merak konusu.

Tottenham'da devraldığı ekipten duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren Mourinho'nun eski öğrencilerinden Zlatan Ibrahimovic'i kış transfer döneminde kadroya katabileceği konuşuluyordu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Portekizli antrenör, bu iddiaları net bir dille yalanladı.

"Böyle bir ihtimal yok" diyen Mourinho, "Elimizde İngiltere'nin en iyi golcüsü var. Aynı zamanda tüm dünyanın en iyi forvetlerinden biri" ifadeleriyle Harry Kane kalitesinde bir oyuncuları olduğu için bu transferin olmayacağını söyledi.

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56 yaşındaki çalıştırıcı, sözlerinhi şöyle tamamladı:

"Zlatan 30 yaşının ortalarına gelse de her takımda oynayabilecek kalitede. Bu büyüklükte bir oyuncunun biz Harry Kane'e sahipken buraya gelmesi çok anlamlı değil"

Zlatan Ibrahimovic, son olarak takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyiyordu.