Mourinho'yu isteyen Premier Lig ekibi, 11 yıllık eski hocasıyla anlaştı

Sean Dyche ile yollarını ayıran Everton menajerlik görevine David Moyes'un getirildiğini açıkladı.

Everton'ın Mourinho'yu istediği iddia edilmişti

David Moyes ile anlaştılar

Moyes, Everton'a 12 yıl sonra geri döndü

NE OLDU? The Sun'ın haberine göre, Sean Dyche ile yollarını ayıran Everton menajerlik koltuğu için Jose Mourinho'yu düşünüyordu. Ancak İngiliz ekibi, David Moyes ile anlaştıklarını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Teknik direktörlük kariyerine Preston'da başlayan David Moyes 2002'de Everton'a imza atmıştı. Everton'da 11 yıl çalışan İskoç teknik direktör, Sir Alex Ferguson'ın emekliliğinin ardından Manchester United'ın başına geçti.

Moyes, Manchester United'da 51 maçta görev alırken sezon tamamlanmadan görevinden ayrıldı. Manchester United'ın ardından Real Sociedad'ı çalıştıran Moyes, 2016'da İngiltere'ye Sunderland'le döndü. Sunderland sonrası 2017'de West Ham United'ın başına geçen Moyes, Londra ekibinde Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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NE SÖYLENDİ? David Moyes, Everton kararını şu sözlerle açıkladı: "Geri dönmek harika. Everton'da 11 harika yıl geçirdim ve bu kulübe yeniden katılma fırsatı verildiğinde tereddüt etmedim. Kulübün yeniden inşasına yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Everton Yönetim Kurulu Başkanı Marc Watts ise şunları söyledi: "David Moyes'un Everton tarihinin bu önemli döneminde aramıza katılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Kulüpteki 10 yılı aşkı deneyimiyle Goodison Park'taki son sezonumuzdan yeni stadyumumuza doğru ilerlememizi sağlayacak doğru lider. Everton için yeni bir dönemin temellerini atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Everton, 19 maç sonunda Premier Lig'de topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor.