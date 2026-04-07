Mourinho yeni açıklamalarıyla tartışma yarattı

"Özel Adam" José Mourinho'nun, Benfica'nın "Casa Pia" karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından sergilediği tavır (1-1) sadece geçici bir hayal kırıklığının ifadesi değildi, aksine "Kartallar"ın Portekiz ligi şampiyonluğu mücadelesindeki umutlarının sona erdiğini açıkça ilan etti ve soyunma odasındaki "kimlik ve kişilik" yarasına parmağını bastırdı.

Kimliğin kaybı

Benfica'nın %78'lik mutlak üstünlüğüne rağmen, Lizbon ekibi bu sezon dokuzuncu kez beraberlik tuzağına düştü.

Küme düşmemek için mücadele eden bir rakibe (16. sırada) karşı Benfica, üstünlüğünü net bir galibiyete dönüştürmekte yetersiz kaldı ve 18 şut denemesinin sadece 3'ünü kaleye isabet ettirebildi.

"Sport TV" kanalına verdiği ve Portekiz'in "A Bola" gazetesi tarafından aktarılan demeçte Mourinho sert bir üslupla şunları söyledi: "Sadece iki puan kaybetmedik, şampiyonluk mücadelesindeki son şansımızı da heba ettik. Daha da kötüsü, ikinci sıra mücadelesinde bile inisiyatif bizde değil; kaderimiz artık bizim elimizde değil."

Yıldızların "soğukluğu"

Mourinho, oyuncularına sert ve doğrudan eleştirilerde bulunmaktan çekinmedi ve bazılarının zihinsel bağlılıklarında bir boşluk olduğunu belirtti.

Portekizli teknik direktör, bazı oyuncularını sanki futbol hayatlarının özü değilmiş gibi "gerçeklikten kopuk" olarak nitelendirdi.

Mourinho, devre arasında takıma bu maçta bir aksilik yaşamanın "mantıken mücadelenin sonu" anlamına geldiğini hatırlatmaya çalıştığını vurguladı, ancak sahadaki tepki "enerji ve kazanma hırsında bir düşüş" olduğunu ortaya koydu.

En sert açıklamalarında Mourinho, oyuncuları iki gruba ayırdı: "Ne kadar zengin olursa olsun kazanmak için yaşayanlar var, bir de işleri hafife alanlar var. Onlar kötü insanlar değil, ancak podyumların gerektirdiği güçlü karaktere çok uzaklar."

Aldatıcı rakamlar

Benfica, ligin bitimine altı hafta kala 19 galibiyet ve 9 beraberlikle hala yenilgisiz bir "rekor"a sahip olsa da, puan tablosunda Sporting'in (ertelenen bir maçı var) iki puan gerisinde ve lider Porto'nun 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Bu iç sahadaki başarısızlık, bu sezon Real Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle başlayan, ardından Porto'ya karşı Portekiz Kupası'ndan ve Braga'ya karşı Lig Kupası'ndan elenmesiyle devam eden bir dizi başarısızlığın devamı niteliğinde. Ligdeki şansları da azalırken, Mourinho yönetimindeki "Kartallar", harcanan paranın veya kadrodaki isimlerin büyüklüğünü yansıtmayan, acı bir sıfır sezonla karşı karşıya kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

