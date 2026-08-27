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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Mourinho ve Perez, Bernabeu'daki yuhalamalardan etkilendi mi?

Real Madrid - Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
La Liga
J. Mourinho
İspanya

Real Madrid, La Liga'da konuk ettiği Sociedad'ı 4-1 mağlup etmesine rağmen, Santiago Bernabeu tribünleri karşılaşma sırasında ıslıklar yükseltti.

Bunun nedeni, 1-1 biten ilk yarının beklenen muhteşem seviyede olmaması ve ayrıca Kraliyet ekibinin performansıyla ilgili bazı şüpheler uyandırmasıydı.

"Defensa Central" ağı, ıslıkların teknik direktör Jose Mourinho'yu ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i endişelendirmediğini aktardı.

Mourinho ve Perez, Real Madrid taraftarının davranış biçimini çok iyi biliyor ve ıslıkların zamanla alkışa dönüşeceğine ikna olmuş durumdalar; hatta bunun bugünden itibaren bir aydan biraz fazla bir süre sonra gerçekleşeceğine inanıyorlar.

Mourinho da basın toplantısında ıslıklardan söz ederek şunları söyledi: "Biz Bernabeu'yu tanıyoruz, oyuncular da tanıyor, ben de tanıyorum. Yeni gelenler için bu ilk deneyim. Çok şükür ki işler bu şekilde ilerliyor, çünkü bu tarihin bir sonucu."

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Real Sociedad
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Real Madrid
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Bu ıslıkların, Real Madrid'de dayatılan talep seviyesinin bir parçası olarak anlaşılabileceğini de ekledi.

Şu vurguyu yaptı: "Talepler tarihten kaynaklanıyor. Real Madrid her zaman büyük oyunculara ve büyük takımlara sahip, ancak taraftar daha fazlasını istiyor. Sonuçta taraftar olmakla oyuncu ya da teknik direktör olmak arasında bir fark var."

Kraliyet kulübünün koridorlarında, işlerin daha da gelişeceğine ve takımın performansının mümkün olan en iyi şekilde ortaya çıkmaya başlayacağına dair açık bir inanç hâkim. 

Valdebebas'tan gelen güvenilir sesler, Jose Mourinho'nun antrenmanların gidişatından son derece memnun olduğunu, yani yapılan çalışmanın gerçekten çok iyi olduğunu doğruluyor.

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