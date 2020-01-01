Mourinho toptan şikayetçi: Fazla hafifti!

Tottenham, Middlesbrough deplasmanında kazanamazken Mourinho maçın ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Jose Mourinho, Middlesbrough maçındaki topu beğenmedi.

Londra ekibi FA Cup üçüncü tur maçında rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve tur için kendi evinde tekrar maçı oynamak zorunda kalacak.

Haberin devamı aşağıda

Müsabakanın ardından BT Sport'a konuşan Mourinho bu defa beklenmedik bir durumdan şikayetçi oldu. Maç topunun çok hafif olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, "Bu top plaj topu gibi. Fazla hafif. Bu durum oyuncuları olumsuz etkiliyor. Tabii bugün kazanamamış olmamızın bahanesi bu değil." şeklinde konuştu.

FA Cup'ta VAR kullanılmamasına da vurgu yapan Mourinho, "Middlesbrough'nun golü ofsayttı. VAR olsaydı iptal ederdi." dedi.

Tottenham, 11 Ocak Cumartesi günü Premier Lig'in namağlup lideri 'u konuk edecek.