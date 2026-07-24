Mourinho, Real Madrid'deki ikinci dönemine zorlu bir galibiyetle başladı

Real Madrid, yeni teknik direktörü José Mourinho yönetimindeki ilk hazırlık maçını oynayarak (2026-2027) sezonu için hazırlık dönemine başladı. Karşılaşma, seyircisiz "Alfredo Di Stéfano" Stadı'nda Alcorcón'a karşı oynandı.

33 santigrat dereceye ulaşan sıcaklık altında Real Madrid maçı tek golle kazandı. A takım oyuncuları 70. dakikada sahayı terk ettiğinde skor golsüz beraberliği gösteriyordu; galibiyet ise kulübün "La Fábrica" akademisinden çıkan on bir oyuncu sayesinde ve genç oyuncu Yáñez'in penaltıdan attığı gol sayesinde geldi.

Mourinho ilk on birinde büyük sürprizlere yer vermedi; elinde on A takım oyuncusu vardı ve bunlardan dokuzunu sahaya sürdü. Tek eksik ise çarşamba günü katılmasından bu yana yalnızca iki antrenman seansına çıktığı için maçı tribünden takip eden Fede Valverde oldu. Onun yanında takıma destek olmak için Éder Militão ve Rodrygo da yer aldı.

Buna karşılık Arda Güler, yalnızca pazartesi günü antrenmanlara katılmasına rağmen maça ilk on birde başladı; kalede Lunin (aynı zamanda kaptanlık pazıbendinin sahibi) yer alırken, önünde savunmada Alexander-Arnold, Asensio, Huijsen ve Carreras, ön libero pozisyonunda Cestero, orta sahada Camavinga ve Güler, sağ kanatta Mastantuono, hücumda Gonzalo ve büyük bahis olan Gabri Veiga sol kanatta yer alarak orta sahaya yön verdi.

Mourinho, ısınmanın sonunu sakin bir şekilde izlemek için sahaya ancak başlama düdüğünden 10 dakika önce çıktı; çime ve topa dokunmakla yetindi, ardından geri döndü.

Kamera objektifleri, 13 yıl süren bir aradan sonra "Valdebebas"taki ilk görünümünde tepkilerini ve heyecanlarını izlemek için maçın kendisinden çok Portekizli hocaya odaklandı. Pembe antrenman kıyafetini giymiş, saçları yılların geçmesiyle ağarmıştı. Portekizli teknik adam sakin ve kendine son derece hâkim görünüyordu; ilk 20 dakika boyunca alçak sesle birkaç talimat vermek için yedek kulübesinden yalnızca bir kez ayrıldı, ardından yerine döndü.

Sahada Real Madrid maça güçlü bir çıkışla başladı; yalnızca 51 saniye sonra Mastantuono sağ kanattan içeri girmesinin ardından bir penaltı kazandı. Güler topu almak için hemen atıldı ve takım arkadaşı Gonzalo'nun isteğini geride bırakarak vuruşunu yaptı, ancak kalecinin başarılı müdahalesinin ardından bunu gole çeviremedi. İşte bu, Mourinho'nun ikinci görev döneminin ilk bir buçuk dakikasının başlangıcı oldu.

Maçın temposu giderek düştü; sonraki 15 dakikada tehlikeli bir pozisyon yaşanmadı. Mastantuono, Cestero'nun kişiliği ve Gonzalo'nun kendini kanıtlama isteğinin yanında en iyi performansı sergileyen oyuncu olarak öne çıktı. İlk yarı diyalogları organizasyon ve yüksek pres üzerine kurulu bir taktiksel yaklaşımın ortasında gollü olmadan ve tam bir tatmine ulaşmadan sona erdi.

20. dakikadan sonra medya karartmasının başlamasıyla basın stadyumdan çıkarıldı ve kulübün resmî kanalı üzerinden yapılan canlı yayın kesildi. Buna rağmen Güler'in, oyun kurma ve duran topların kullanımında dikkat çekici bir hareketli performans ortaya koyarak kaçırdığı penaltıyı telafi etmeye çalıştığı görüldü; Mastantuono ise takımın tehlikeli ataklarına önderlik etmeyi sürdürdü.

70. dakika geldiğinde skor golsüz beraberliği gösterirken Mourinho, tüm A takım oyuncularını çekip akademi oyuncularını sahaya sürerek topyekûn bir değişiklik yaptı. Sonucu belirleyen, Yáñez'in başarıyla filelere gönderdiği ikinci penaltı oldu; Alcorcón teknik heyetinin hakem kararına itirazları arasında maç, Real Madrid'in tek golle galibiyetiyle sona erdi.