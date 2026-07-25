The Telegraph’un haberine göre José Mourinho, Vinícius Júnior’un yaz aylarında Arsenal’e gitmesine onay vermeye niyetli değil. Real Madrid’e geri dönen teknik adam, kulüp yönetimine en önemli oyuncularını hiçbir şartta kaybetmek istemediğini açık şekilde iletti.

Arsenal’in 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ilgisi ciddi olsa da, iki kulüp olası bir transfer için henüz görüşme yapmadı. Vinícius, Emirates Stadı’nda sol kanat pozisyonu için mutlak rüya aday olarak görülüyor; teknik direktör Mikel Arteta da uzun yıllardır bu bölge için yeni bir yıldız arıyor.

Vinícius’un sözleşme durumu Madrid’de belirsizlik yaratıyor. Mevcut kontratı 2027 yazında sona eriyor ve uzatma görüşmeleri şu ana kadar neredeyse hiç ilerleme kaydetmedi. Bu nedenle Real Madrid, anlaşma sağlanamaması halinde bir yıl sonra bonservissiz ayrılığı önlemek için satış seçeneğini değerlendirmek zorunda kalabilir.

Arsenal için Vinícius’un gelişi eşi benzeri görülmemiş bir hamle anlamına gelir. Kanat oyuncusu, Real Madrid ile iki kez Şampiyonlar Ligi kazandı ve son beş sezonun her birinde tüm kulvarlarda yirmiden fazla gol attı.

Ancak böyle bir transfer Arsenal için devasa mali engelleri de beraberinde getiriyor. Vinícius’un haftada yaklaşık 470 bin euro kazandığı belirtiliyor ve bu durumda doğrudan Arsenal’in en çok kazanan oyuncusu olacak. Londra ekibi ayrıca Declan Rice ve Arteta ile de yeni sözleşmeler yapmak istiyor.

Arsenal bu yaz Club Brugge’den Christos Tzolis’i 40 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı ve bonservisi elinde olan kaleci Illan Meslier ile sözleşme imzaladı. Ancak İngiliz şampiyonu, son anda Chelsea’yi tercih eden Morgan Rogers transferinde hayal kırıklığı yaşadı; Leandro Trossard da bu arada Beşiktaş’a ayrıldı ve daha fazla satışın gerekli olduğu düşünülüyor.

Vinícius’un olası gelişi, büyük ihtimalle Arsenal’in tüm transfer stratejisini yeniden gözden geçirmesi ve Bruno Guimarães (Newcastle United) ile Ezri Konsa (Aston Villa) gibi diğer hedeflerinden vazgeçmesi anlamına gelecek.