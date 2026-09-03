Mourinho oyuncusuna ateş püskürdü: Hataların üst üste gelmesi kabul edilemez

Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, oyuncusu Raúl Asencio'ya, kanındaki alkol oranının yasal sınırın yaklaşık 4 katına yakın olduğu bir şekilde alkollü araç kullanması nedeniyle hakkında verilen karar sonrası açık eleştiriler yöneltti.

Mourinho, Real Madrid oyuncusunun saha dışındaki davranışının kulüpteki sorumluluğundan ayrı düşünülemeyeceğini vurgularken, aynı zamanda oyuncunun antrenmanlardaki bağlılığına ve profesyonelliğine dikkat çekti.

Mourinho, İspanya Ligi'nde yarın cuma günü oynanacak Real Betis maçı öncesindeki basın toplantısında şöyle konuştu: "Herkes hata yapar, ancak hatalar üst üste gelmeye başladığında bu farklı bir meseledir."

"AS" gazetesinin öne çıkardığı ifadelerine şunları ekledi: "Real Madrid oyuncusu, günün 24 saati Real Madrid oyuncusu olarak kalır. Kulüp dışında yaptıkların hem senin itibarına hem de kulübün itibarına zarar verebilir ve ben mutlu değilim."

Portekizli teknik direktör, eleştirilerine rağmen oyuncunun Valdebebas antrenman tesisindeki davranışını övmeyi ihmal etmedi ve şöyle dedi: "Valdebebas içinde gerçek bir profesyonel. Hazır olduğu dönemde ondan daha fazla ya da daha iyi antrenman yapan kimse yoktu. Şimdi ise sakatlığına rağmen ilk gelen ve en son ayrılan o. Çok büyük bir özverisi var."

Mourinho, kulübün konuyla ilgili bir iç soruşturma başlattığını, ancak süreç sonuçlanmadan tek başına herhangi bir sportif karar almaya niyeti olmadığını açıkladı.

Şunları söyledi: "Kulüp bir soruşturma dosyası açtı ve bir teknik direktör olarak, bu dosya açık olduğu sürece ona bir Real Madrid oyuncusu olarak muamele ediyorum. Önümüzdeki haftalar boyunca da öyle kalacak."

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