Fransız yıldız Kylian Mbappe, içinde bulunduğumuz sezonun başında rakip fileler önündeki yüksek golcü etkinliğini sürdürdüğünü kanıtladı. Dünya kupalarının tarihi gol kralı ve son iki sezonda İspanya La Liga'nın gol kralı olan yıldız, parlaklığını sürdürmeyi hedefliyor ve bunu Real Sociedad karşısında kanıtladı.

Büyük kupalar Fransız oyuncuya inatla uzak kalsa da, o teslim olmayı reddediyor. Bu durum içinde bulunduğumuz sezonun ilk maçlarında, "Santiago Bernabeu" sahasında açıkça ortaya çıktı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Mbappe'nin attığı üç gol, İspanya Milli Takımı'nın rakiplere son darbeyi indirmesini engellediği Dünya Kupası'nın ardından onu yeniden sahnenin ön saflarına taşıdı.

Mbappe geçtiğimiz sezon 58 gol kaydetti; Real Madrid forması altında 44 maçta 42 gol atarken, diğer 16 golü ülkesinin milli takım forması altında kaydetti ve bu da onu son Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'ya taşıdı.

Fransız yıldız ve Real Madrid soyunma odasındaki diğer oyuncular, kupaları ve bireysel ödülleri toplamanın tek yolunun takım çalışmasında yattığını anladılar. Bu kavramı, teknik direktör Jose Mourinho, anahtar kelimeyi yeniden kazanmış gibi görünen bir gruba başarıyla yerleştirdi.

Ortamda eski anlaşmazlıkların ortadan kalktığı görüldü; bunu, şu ana kadar ilk iki resmi maçta oluşan güçlü bağlar kanıtladı. Karşılıklı kucaklaşmalar çok şey ifade etti; Portekizli teknik direktörün Paris Saint-Germain'in eski yıldızına açıkça gösterdiği mutlak güvenin ortasında.

Mbappe, olumlu rakamları elde etmeye devam etmek ve beklenen Altın Top zaferi hayaline yaklaştıran adımı atmak için takımının çabalarına acil ihtiyaç duyduğunu ilk fark eden kişi oldu.

Net bir adayın bulunmadığı bir ortamda Fransız forvet teslim olmayı reddediyor ve bu prestijli ödülün kazananını seçmekle görevli kişileri ikna etmek için var gücüyle çabalıyor.

Dembele'nin olası halefinin, tam olarak 27 Ekim günü, iki ay sonra açıklanması planlanıyor; Fransız oyuncunun dünyanın en iyi futbolcusu unvanını koruyamaması durumunda.

Altın Top ödül töreni bu vesileyle Londra'ya taşınıyor. Kazananın, geçtiğimiz 19 Temmuz gününe kadar ortaya koyduklarına dayanarak değerlendirilmesi gerekse de, içinde bulunduğumuz sezonun başındaki gelişmeler, dünyanın dört bir yanından 100 gazeteciden oluşan jürinin kararları üzerinde belirgin bir etki bırakacak.

100 gazetecinin kazananı seçmek için oy verme kriterleri, ister UEFA Şampiyonlar Ligi, ister Dünya Kupası, ister tüm sezon, ister içinde bulunduğumuz sezonun başı, isterse kulüp veya milli takımla kazanılan kupalar temel alınsın, kesin olarak belirlenmiş değil.

Mbappe'nin adı, Rodri, Harry Kane, Fabian Ruiz ve Lamine Yamal gibi diğer yıldızların yanı sıra, taraftarların zihnindeki olası adaylar listesinin başında yer alıyor.

Tüm faktörler oyuncuların şanslarını yükseltme ya da düşürme yönünde etkiliyor ve yüzde 100 belirleyici bir faktör bulunmuyor. Amerikan topraklarında yaşananlara dayanarak kazananın dünya şampiyonu milli takımın saflarından çıkacağı tahmin edilse de, Dünya Kupası'nı kazanma faktörünün 2010 yılında belirleyici olmadığını hatırlatmak gerekiyor.

France Football dergisinin yayın kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde, geleceğin kazananının aralarından seçileceği 30 oyunculuk bir liste açıklamaya hazırlanıyor.

Tüm adaylar, önümüzdeki günlerin oyları herhangi bir yöne kaydırmada etkili bir rol oynayabileceğinin farkında. Rakamsal olarak güçlü bir başlangıç ve kulüp galibiyetlerindeki belirgin varlık, adayların şanslarını artırmaya katkıda bulunuyor. Bu durum, şu anda yüksek bir golcü isabetine sahip olan Mbappe için de geçerli.



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