Mourinho'nun özgeçmişi aslında Guardiola'nınkinden DAHA İYİ – kanıtı inanılmaz!

GOAL'un FanZone'u, şimdiden bir milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan ateşli bir analizle, futbol dünyasının en hararetli tartışmalarından birine dalıyor: Jose Mourinho mu, Pep Guardiola mı, hangisinin teknik direktörlük özgeçmişi daha etkileyici?

JFTV Luca, pozisyonunu net bir şekilde ortaya koymakta hiç vakit kaybetmiyor.

"Jose Mourinho'nun menajerlik özgeçmişi Pep Guardiola'nın özgeçmişinden daha iyi."

Buradan yola çıkarak, Mourinho'nun yükselişinin başlangıcından itibaren kariyerini ayrıntılı bir şekilde inceliyor.

"Barcelona'dan bahsedelim. O ve Guardiola, aynı kulüpte aynı anda çalıştı. O, istediği işi (Barça'da) alamadı. Sonra Benfica'ya gitti, ardından Porto'ya geçti ve orada başarılı oldu, birkaç kupa kazandı, Porto'ya gitti, iki sezonda Avrupa'da kazanılabilecek her kupayı kazandı, yurt içinde ve Avrupa'da her şeyi kazandı, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, ki bu tartışmasız en etkileyici başarısıdır, denilebilir."

Yorum daha sonra Stamford Bridge'e geçerek, daha sonra olacağı süper güçten çok uzak olan Chelsea takımının bir resmini çiziyor.

"Chelsea'ye gitti ve o zamanlar, saygısızlık etmek istemem Charlie, ama şu anki gibi en iyi kulüp değillerdi. Arsenal ligi domine ediyordu, Manchester United ligi domine ediyordu. Chelsea, Abramovich'in tüm bu oyuncuları transfer etmesiyle lige yeni girmişti, ama Mourinho her şeyin katalizörüydü.

"İlk sezonunda ligi kazandı ve sadece 15 gol yedi, bu da bugüne kadar Premier Lig'in en etkileyici başarılarından biri. 2005/06 sezonunda da aynı başarıyı tekrarladı."

Sırada Inter Milan ve İtalyan futbolunda hala eşsiz olan tarihi üçlü var. Bu konu onu gerçekten üzüyor çünkü o bir Juventus taraftarı.

"Sonra Inter Milan'a transfer oldu. Sadece ligi kazanmakla kalmadı, 09/10 sezonunda üçlü kupayı da kazandı ve bugüne kadar bunu başaran tek İtalyan kulübü oldu. Bunu söylemekten nefret ediyorum. Açıkçası bu beni üzüyor. Ama Inter, üçlü kupayı kazanan tek kulüp.

"Ve bu çok etkileyici çünkü bunu başarırken Pep Guardiola'yı da yendi, bu da gerçekten harika bir döngü çünkü Barcelona birkaç yıl önce Mourinho yerine Pep'i kulübe getirmişti. O intikam hikayesi vardı. Onları eledi. Hakem kararları ve diğer şeylerden bahsedebiliriz. Ama siz onlardan daha iyiydiniz ve yine de sizi elediler."

Real Madrid, nihai intikam bölümü olarak resmediliyor.

"Sonra Madrid'e gitti ve orada da Pep'i eziyet etmeye devam etti, ki bu da yine düşünmesi çılgınca bir şey. Barcelona ligi domine ediyordu. Ve 11/12 sezonunda Jose Mourinho, Pep Guardiola'nın hakimiyetine son verdi ve La Liga tarihinde bunu başaran ilk takım olarak 100 puanla ligi kazandı. Barca bir sonraki sezon bunu eşitledi, ama bunu ilk başaran Real Madrid'di."

İkinci dönem için Stamford Bridge'e geri döndü ve Manchester United ile unutulmaz bir dönem geçirdi.

"Sonra Chelsea ile Premier Lig'e geri döndü ve ligi kazandı. Bence, ilk haftadan son haftaya kadar Premier Lig tablosunun zirvesinde kalan ve ligi çok dominant bir şekilde kazanan tek teknik direktör.

"Manchester United'a gitti, geriye dönüp bakıldığında, Ferguson'dan sonra orada en başarılı teknik direktör oldu. Avrupa Ligi'ni kazandı, FA Kupası'nı kazandı. Orada iyi iş çıkardı. Belki başarısız olduğunu iddia edebilirsiniz, ama kendisi ikinci bitirmenin o kulüpteki en büyük başarısı olduğunu söyledi, ki bu çok çılgınca bir iddia."

Tottenham'daki görevi bile adil bir şekilde değerlendiriliyor.

"Tottenham'a gidiyor. Üzgünüm Ed, orada başarılı olamadı. (Ama) Pep ile karşılaştığı maçlarda iyi bir sicili var. Finale kaldı. Daha önce onu kovmuşlardı. Geriye dönüp bakınca, yönetim kurulunun yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum, ama orada hiçbir şey kazanamadı."

Ve genellikle küçümsenen Roma dönemi davayı kapatıyor.

"Roma'ya gidiyor. Bu, benim için gerçekten küçümsenen bir başarı. İlk sezonunda Conference League'i kazanıyor, bu onların ilk Avrupa kupası. Ertesi sezon Avrupa Ligi finaline çıkıyor ve bazı korkunç hakem kararları nedeniyle çok talihsiz bir şekilde kaybediyor. Yani iki yılda iki Avrupa finali Roma'da sevildi ve hayranlık uyandırdı."

Video, nakavt vuruşunu yapıyor:

"Ayrıca inanılmaz bir başarı. Sanırım 9 yıl boyunca evinde yenilmedi. Bir işveren olsaydım ve bir menajer işe almak isteseydim, bunlara bakıp 'Vay canına, bunu kim geçebilir?' diye düşünürdüm."

Onu sevin ya da sevmeyin, Özel Adam'ın yolculuğu — Barcelona'da reddedilen teknik direktörlükten üçlü kupayı kazanan, şampiyonluğu kapıp, asla sıkıcı olmayan bir güce dönüşmesine kadar — tüm ayrıntılarıyla anlatılıyor. Mourinho'nun mu Guardiola'nın mı tarafında olursanız olun, bu klip amacına ulaştı: tüm futbol dünyasını yeniden tartışmaya sevk etti.