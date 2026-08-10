Mourinho'nun kurtarıcısı: Real Madrid'e düzeni geri getirecek yeni transfer

Portekizli Bernardo Silva, tam olarak fiziksel hazırlığına ulaşamamış olmasına rağmen Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıktığı maçta olumlu bir görüntü sergileyerek takımdaki ilk izini bıraktı. Öte yandan takımın orta sahasındaki sorumlulukları beklenenden daha büyük görünüyor.

İspanyol Marca gazetesi, özellikle Rodri'nin transferinin başarısız olmasının ardından Bernardo'nun Real Madrid'in orta sahasını organize etmede kilit bir rol oynamaya aday hale geldiğini aktardı. Gazete, oyuncunun takımı hareket ettirmek ve oyunun ritmini kontrol etmek için gereken yeteneklere sahip olduğunu, bunların da José Mourinho'nun takımının şiddetle ihtiyaç duyduğu unsurlar olduğunu belirtti.

Bernardo'nun Real Madrid'le ilk görünümü, takım arkadaşlarıyla yalnızca beş gün antrenman yapmasının ardından Ferencváros karşılaşmasında gerçekleşti; buna rağmen dikkat çeken 45 dakika ortaya koydu ve topla mücadelede, orta saha bölgesindeki hareketlenmede belirgin bir yetenek gösterdi.

Portekizli oyuncu, kendisini "büyüleyici" bir oyuncu ve özel bir kişilik olarak niteleyen takım arkadaşı ve kaptan Fede Valverde'den övgü aldı. Valverde, Bernardo'nun gruba hızla kaynaştığını ve takım arkadaşlarına uyum sağlamayı başardığını vurguladı.

Bernardo'nun katkısı hücum yönüyle sınırlı kalmadı; Real Madrid'e topa sahip olurken daha fazla istikrar kazandırdı, ayrıca oyun kuruluşuna katılma ve takımın hareketlerini orta sahadan organize etme yeteneği gösterdi.

Marca, Bernardo'nun kariyeri boyunca alışkın olduğu rolden farklı bir görevle karşı karşıya kalabileceği görüşünde; zira önümüzdeki sezon Real Madrid orta sahasının en önde gelen organizatörlerinden birine dönüşebilir.

Oyuncu klasik anlamda bir ön libero olmasa da, maçı okuma, topu elde tutma ve pas için doğru zamanlamayı seçme yeteneği, onu teknik direktör José Mourinho için bu alanda bir kurtarıcı hâline getiriyor.

Real Madrid, orta sahaya sükûnet verebilecek ve maçların ritmini kontrol edebilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor.

Gazete, Portekizli teknik direktörün aynı zamanda Bernardo'nun otuz yaşını geçmesi ve sezon boyunca formunun korunması gerekmesi nedeniyle, oyuncunun oynadığı dakikaları özenle yönetmesi gerekeceğini açıkladı.

Mourinho şu anda orta saha mevkilerini doldurmak için Tchouaméni, Camavinga, Valverde ve Bernardo Silva'ya sahip; Thiago Pitarch'ın iyileşme süreci ise devam ediyor.

Dolayısıyla orta sahada rotasyon, Mourinho için kaçınılmaz görünüyor; ancak Bernardo Silva şu anda kendisini Real Madrid'in en önemli anahtarlarından biri olarak kabul ettirmek için büyük bir fırsata sahip ve belki de takıma Luka Modric'in ayrılığından sonra özlemini çektiği sükûnet ile organizasyonu verecek oyuncu olacak.

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