Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, kısa süre içinde Los Blancos ile birlikte kuracağı yeni kadronun bel kemiğini belirledi; zira Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior her zamankinden daha fazla dokunulmaz bir üçlü oluşturuyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, bu durum, üçlünün sezonun ilk altı maçında ilk 11'de yer almasının ardından ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Elche ve Atletico Madrid karşısında da onlara güvenmeye yöneliyor; hatta beklenen derbi maçı bile onları dinlendirmeyi düşünmesine engel olmuyor.

Rakamlar, teknik direktörün üç yıldızına duyduğu mutlak güveni yansıtıyor. Nitekim Mbappe mümkün olan tüm dakikaları oynadı; 540 dakikanın 540'ında sahadaydı. Vinicius ise yalnızca 10 dakika eksik kaldı ve bunların tamamı, maçlar neredeyse belli olduktan sonra son dakikalarda yapılan değişikliklerden kaynaklandı. Bellingham ise 515 dakika sahada yer aldı. Böylece üçlü, ilk altı hafta boyunca toplamda yalnızca 35 dakika kaybetti.

Hızlı tempolu Real Madrid

Mourinho'nun tercihleri, oyun anlayışıyla da örtüşüyor. Nitekim Portekizli teknik adam, Rayo Vallecano maçının ardından söylediklerine göre, "hızlı tempolu", dikey ve rakibi açık alanlarda cezalandırabilen bir takım kurmayı hedefliyor.

Mourinho, bu planın hayata geçirilmesi için en güçlü ve hücum alanlarını değerlendirme kabiliyeti en yüksek üç oyuncusunun sahada bulunmasının gerektiğini düşünüyor.

Mbappe, şimdiye kadar takımın hücum oyuncuları listesinin başında yer alıyor. Tüm maçları tam olarak oynayan tek hücum oyuncusu olmasının yanı sıra, Fransız oyuncu sezon başında 7 gol kaydetti.

Mourinho, maçlar belli olmuş gibi göründüğünde bile Mbappe'nin her zaman sahada kalmasını istiyor; çünkü her dakikanın Kylian'ın ritmini korumasına, özgüvenini güçlendirmesine ve gol açlığını artırmasına yardımcı olduğunu, böylece kendi Cristiano Ronaldo'su gibi olacağını düşünüyor.

Bellingham da en iyi seviyesine geri dönüyor. İngiliz oyuncu, sahanın çeşitli bölgelerinde yeniden boy gösteriyor, ceza sahasına ulaşıyor, takıma destek veriyor ve oyun kurma sürecine giderek daha fazla katılıyor.

Ancak Mourinho'yu en çok ikna eden şey liderlik. Nitekim Bellingham, sahada ve saha dışında soyunma odasının en öne çıkan liderlerinden biri olarak bir rol üstleniyor. Bu kişilik, teknik direktörün ilk 11 oyuncularından beklediği özelliklerle mükemmel biçimde örtüşüyor.

Vinicius golü bekliyor

Vinicius ise kendi adına, kademeli olarak daha iyiye doğru gelişimini sürdürüyor. Mourinho, oyuncunun gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bunu açıkça teyit etti. Zira Brezilyalı oyuncunun, kendisini dünyanın fark yaratma kabiliyeti en yüksek forvetlerinden biri yapan en iyi versiyonuna kesin biçimde kavuşması için tek eksiğinin rakip filelere ulaşmak olduğunu düşünüyor.

Teknik direktör, ona güven, süreklilik ve öne çıkan bir rol vermek için çalışıyor. Mourinho, Vinicius'un önemini hissetmesini istiyor ve bunu sağlamanın en iyi yolunun onu sahada tutmak olduğunun farkında.

Mourinho, yıldızların ilgiye ihtiyaç duyduğunu, ancak aynı zamanda sorumluluk almaları da gerektiğini biliyor; ki bu, koltuğa geldiği andan itibaren onda bulunan bir özellik.

Portekizli teknik adamın hedefi, kazanmaktan başka hiçbir yoruma yer bırakmıyor. Bunu gerçekleştirmek için de en iyi oyuncularının mutlu, tam odaklanmış ve en iyi formunda olmasını istiyor.

Mourinho, her oyuncuyla uygun gördüğü şekilde ilgileniyor; ancak güven göstermek için attığı ilk adım herkes için aynı oldu: onları mümkün olduğunca uzun süre sahada tutmak. Zira Real Madrid'de "BMV" üçlüsü için dinlenmeye yer yok.



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