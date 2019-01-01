Mourinho: Manchester United'dan kovulmayı hak ettim

West Ham United'a 2-0 yenilen Manchester United'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in 6. haftasında , deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası eski takımının durumunu değerlendirdi. Geçtiğimiz sezonun ortasında United ile 6. sıradayken kovulan Mourinho, yerini Ole Gunnar Solskjaer'e bırakmıştı. Taraftarlar da Mourinho'nun oynattığı savunma futbolunu bir hayli eleştirmiş ve kovulmasını istemişti.

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Solskjaer ile 2019-20 sezonunda da kötü giden United'ın durumundan mutlu olmadığını ifade eden Mourinho, kovulmayı hak ettiğini söyledi: "United'ın problemlerine cevap üretecek insan ben değilim. Çok gerideler. Sebebini söylemek çok zor. Orada geçirdiğim 2 sezonda çok pozitif şeyler hissetmiştim ve ne yönde gideceğimizi biliyordum. Sonra üçüncü sezonda yeteri kadar iyi değildik. Kovuldum, muhtemelen de kovulmayı hak ettim çünkü teknik direktör olarak sorumlu olan bendim. Ama üzücü olan bir gerçek var ki eskisinden daha da kötü durumdalar. Belki insanlar bu durumdan hoşnut olduğumu düşünüyor ama alakası bile yok. Ben de bu duruma üzülüyorum."

ve 'nin favori olarak gösterildiği Premier Lig'de Manchester United'ın ilk 4'e girme ihtimali düşük görünüyor. Mourinho, eski takımının ilk 4 değil; ilk 6'ya dahi giremeyeceğini düşünüyor:

"Bu kulüpte sevdiğim insanlar var. Taraftarlara çok saygı duyuyorum. Bir takım 'sıkıcı' bir oyun oynasa bile sonuca gidebilir. Ama şu anda takımda hiçbir şey göremiyorum. Bence bırakın ilk 4'ü, ilk 6'ya bile girmekte çok ama çok zorlanacaklar. Bu takım, geçtiğimiz sezondan çok daha kötü."