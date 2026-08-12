Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Deportivo La Coruña karşısında hazırlık maçında elde edilen galibiyetin ardından takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve özellikle oyuncu ve kadro düzeyinde değişiklikler yapılmasıyla birlikte bu karşılaşmanın oyuncuları için iyi bir sınav olduğunu vurguladı.

Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çarşamba akşamı Teresa Herrera hazırlık turnuvası çerçevesinde oynanan maçta İbrahim Diaz'ın attığı golle (1-0) moral açısından önemli bir galibiyet elde etti.

Mourinho, Real Madrid kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Lige geri dönen bir takıma karşı ciddi bir maçtı. Bu hazırlık turnuvasının büyük bir tarihi ve köklü gelenekleri var, rakip sahip olduğu her şeyi ortaya koydu ve bizi ciddi oynamaya zorladı."

Portekizli teknik adam, "As" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Bazı değişiklikler yapmam gerekti, çünkü aynı oyunculara çok fazla dakika vermek istemiyorum. Bugün Fede ve Arda sadece 45 dakika oynadı."

Mourinho: Maç, çalışma ve deneme için bir fırsattı

Mourinho, amacın yalnızca galibiyet elde etmek olmadığını, aynı zamanda bazı fikirleri ve oyuncuları denemek için maçtan yararlanmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu maç galibiyet içindi, ama daha çok çalışma ve deneme yapmak içindi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "En çok hoşuma giden şey, bu tür bir maçta, oyuncuları ve dizilişi değiştirmemize rağmen takımın bir sonuç almak için oynamasıydı. Ligde bu şekilde birçok maç oynayacağız ve oyuncuları aşırı derecede yıpratmadan bu maçı kazanmayı başardık."

Portekizli teknik adam, maçta forma giymeyen bazı oyuncuların bulunduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Valdebebas'taki beş oyuncuyu biliyorsunuz, önümüzdeki hafta ise ciddi işler başlıyor."

Maçların zorluğunun artması

Mourinho, hazırlık dönemine ilişkin mevcut sürecin doğasından bahsederek rekabet düzeyinin kademeli olarak yükseleceğini vurguladı ve şu açıklamayı yaptı: "Bu dönemi düzenleme şeklimizle birlikte maçların zorluğu kademeli olarak artıyor."

Şunları ekledi: "Bu turnuvaların nasıl olduğunu biliyoruz. Ev sahibi takım için bu karşılaşmanın özel bir değeri var, ama bizim için bu şekilde rekabetçi bir maç oynamak son derece iyi bir antrenman anlamına geliyor."

Mourinho, sözlerini Real Madrid'in bu karşılaşmadan hazırlıkları çerçevesinde yararlandığını, önümüzdeki dönemde resmi müsabakaların başlamasıyla daha ciddi bir aşamaya geçmeden önce fayda sağladığını vurgulayarak tamamladı.