Mourinho, kritik karar öncesinde Real Madrid’in iki oyuncusunu değerlendirmeye alıyor

Real Madrid’in teknik direktörü José Mourinho, yeni sezon hazırlık aşamasında bazı oyuncuları değerlendirmeye tabi tutarak, bu oyuncuların takımda kalıp kalmayacaklarına ya da kiralanıp kiralanmayacaklarına karar vermeyi planlıyor.

Takımın 13 Temmuz'da sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor ve ardından tüm hazırlıklar başlayacak.

Dünya Kupası'na katılan oyuncular, turnuvadaki maceralarının sona erme tarihine göre kademeli olarak takıma katılacaklar. Madrid dışında bir antrenman kampı düzenlenip düzenlenmeyeceği ise henüz kesinleşmedi.

"AS" gazetesi, José Mourinho'nun takımla ilgili planları konusunda zaten birçok fikri olduğunu ve bunlardan birinin doğrudan genç oyuncular Tiago Pitarch (18 yaşında) ve Franco Mastantuno (18 yaşında) ile ilgili olduğunu belirtti.

Her iki durumda da teknik direktör, onları kadroda tutma ya da kiralama kararını vermeden önce izlemek ve değerlendirmek istiyor; dolayısıyla her ikisi de bir şans elde edecek.

Mourinho, A takımda fazla şans bulamayacak genç oyuncular için bir çözüm bulmanın en iyisi olduğuna inanıyor. Ona göre, sadece kadroda yer almaları bile gelişimlerini engelliyor ve büyümeye devam edebilmeleri için yeterli süreye ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Mourinho, Petarş’tan etkilenmiş

Ancak Mastantuno ve Pitarch istisnai durumlar. Teknik direktör, Real Madrid'de geçirdiği sezonun sonunda Pitarch'tan çok etkilenmişti; Mastantuno ise Avrupa'daki ilk yılında gösterdiği performansa bakılmaksızın, River Plate'de yıldızı parladığında takip ettiği oyuncular arasındaydı.

Tiago Pitarch’a takımda ilk kez forma giyme fırsatını veren Arbeloa’ydı. Pitarch, Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’yı 1-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi son 32 turu ilk maçında sadece bir dakika sahada kaldı.

O zamandan sezon sonuna kadar, Pitarch 11 maçta ilk 11'de yer aldı; bunlardan 10'unda 90 dakika boyunca sahada kaldı ve diğer beş maçta ise yedek olarak oyuna girdi.

Kulübün akademisinden yetişen oyuncu, önümüzdeki günlerde Galler’de düzenlenecek U19 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyecek. Her ne kadar transfer teklifi aldığına dair herhangi bir haber bulunmasa da, Mourinho’yu kalması için ikna etmek amacıyla tüm seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor.

Mastantono’nun durumu farklı

Mastantono’nun durumu ise farklı. Real Madrid, onu transfer etmek için ödediği devasa yatırımı korumaya kararlı; kulüp, River Plate’e oyuncunun hakları için 63,2 milyon euro ödemişti.

Paris Saint-Germain de bu oyuncuyla ilgilenmişti. Ancak Arjantinli oyuncunun sezonu beklentileri karşılayamadı; Arjantin liginde herkesi hayran bırakan o yetenekli kanat oyuncusu sahalardan uzak kaldı ve beklendiği gibi, Scaloni'nin kadrosuna katılmak üzereyken Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

Mastantuno, fırsat eksikliğinden şikayet edemez. Xabi Alonso, projesinin başından beri onun kulüp için bir yatırım olduğunu bilerek ona güvenmişti. Sezonun ilk 11 maçının 9’unda ilk 11’de yer aldı ve Rodrigo ile Ibrahim Díaz gibi as oyuncuları yedek kulübesine oturttu. Hatta o dönemde Vinícius’tan bile daha fazla oynadı, ancak ilk heyecanı kısa sürede azaldı.

Mastantono, geçen sezon A takımda yer açmak için Castilla kadrosuna kaydedilmişti ve bu olasılık bu sezon da devam ediyor; ancak artık onun ve Tiago Beitarş’ın rollerini değerlendirmek Mourinho’ya kalmış.