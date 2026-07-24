Kahramanı Jose Mourinho olan tarihi bir tersliğin ardından Barcelona, 28 yıl süren bekleyişin sonunda intikamını aldı ve iki takımı karşı karşıya getiren hazırlık maçında Katalan komşusu CE Europa'yı 4-1 mağlup ederek geniş çaplı bir galibiyet elde etti.

İki takım arasındaki son karşılaşma, 1998 yılındaki Katalonya Kupası finaline dayanıyor. O maçta "Escapulats" lakaplı Europa büyük bir sürprize imza atarak penaltı atışları sonucunda Barcelona'yı geçip şampiyonluğa ulaşmıştı. O finalde Katalan takımını yedek kulübesinden yöneten isim ise, o dönemde teknik direktör Louis van Gaal'in yardımcısı olarak görev yapan Jose Mourinho'nun ta kendisiydi.

O yenilginin üzerinden 28 yıl geçtikten sonra Barcelona, mümkün olan en iyi şekilde rövanşını aldı; maçın gidişatına hakim olarak karşılaşmayı Ibrahim Diarra, Hector Fort, Ebrima Tunkara ve Alex Gonzalez'in dönüşümlü olarak kaydettiği dört golle noktaladı. Europa'nın tek golünü ise Flavio kaydetti.

Kadrosunda çok sayıda akademi oyuncusu bulunan teknik direktör Flick'in takımı rakibine üstünlük sağlayarak maçı 4-1 kazandı. Ancak işin özünde sonucun pek bir önemi yoktu; çünkü amaç tecrübe kazanmaya başlamak, oyunculara oynama fırsatı vermek ve fiziksel gelişimlerini değerlendirmekti.

Aslında Flick, resmi sezonda sahaya çıkacak kadroya pek benzemeyen, çok sayıda alt takım hatta gençlik takımı oyuncusundan oluşan bir on bir sahaya sürdü.

La Masia akademisi oyuncusu Hamza Abdelkarim, A takımla ilk kez sahaya çıktıktan sonra dikkatleri üzerine çekti; sergilediği etkileyici performansla genç yüzler arasında güçlü varlığını ortaya koydu.

Barcelona maçın gidişatına en baştan itibaren hakim oldu ve 30. dakikada Bryan Fariñas ile skoru açmayı başardı. Ardından 32. dakikada Hamza Abdelkarim ikinci golü ekledi. Europa ise 42. dakikada farkı bir gole indiren golü kaydetti ve ilk yarı Barcelona'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Katalan takımı daha fazla hücum etkinliği gösterdi ve iki gol daha kaydederek maçı 4-1 lehine sonuçlandırdı.

Maçta orta sahada muhteşem bir seviye sergileyen Guille Fernandez dikkat çeken bir performans ortaya koydu; ayrıca Ebrima Tunkara da güçlü bir şekilde parladı.

Ajax'a kiralanma işlemi tamamlanmak üzere olmasına rağmen Ter Stegen ikinci yarının tamamında sahada yer aldı. Buna karşılık Ademi maç kadrosu dışında bırakıldı.

Bu galibiyet, uluslararası yıldızların büyük bölümünün yokluğunda esas olarak genç oyunculara güvenen teknik direktör Hansi Flick için umut verici bir başlangıç olarak görülüyor.