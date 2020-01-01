Mourinho: Futbolun dönüşü taraftarlar için önemli

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, salgın süresince taraftarlar için futbolun geri dönmesinin önemli olduğunu söyledi.

'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourino, 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan Premier Lig hakkında görüşlerini dile getirdi.

Salgın sebebiyle lige ara verilmesinin ardından futbola geri dönmek için doğru zamanın geldiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, kulüp kanalına verdiği röportajda şunları dile getirdi:

Daha fazla takım

"Bencil olmamamız gerek. Çok fazla talepkâr olmamalıyız. Karşılık verme sırası bizde."

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"Örneğin oyuncular Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda oynadığı zaman doğru düzgün tatil yapamıyor; hatta sezon öncesi hazırlık kampına bile katılamıyorlar. Aranın ardından bir hafta bile antrenman yapmadan direkt lig maçına çıkıyorlar."

"Sezon öncesi sakatlıklar her zaman vardı, şu anda da sakatlıkların olmamasını bekleyemeyiz. Yetkililerin bize verdiğinden fazlasını isteyemeyiz. Zaten maksimum güvenlik sağlıyorlar. Bence sahaya çıkıp oynamayı ve insanlara istediklerini vermeliyiz."

Bir süre sezonun tescil edileceğini düşündüğünü söyleyen Mourinho, "Bir ara hepimiz sezonun iptal ya da tescil edileceğinden; ne zaman başlayacağından endişe duyuyorduk. Bir sonraki sezon kim bilir ne zaman başlayacak diye düşünüyorduk. Sonra endişelerimiz giderek azaldı ve şimdi oynamak istiyoruz. Diğer ülkelere bakın, bir sürü maç oynadı. bu hafta başlıyor, İspanya da haftaya. Futbol her yere geliyor. Burada Noel zamanı bile futbol durmazdı. Biz dünya ligiydik, oynamamak tuhaf geliyordu. Sabırla başlamak için verilecek yeşil ışığı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.