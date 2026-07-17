Mourinho, Endrick’in Serie A’ya transferinin anahtarı

Brezilyalı forvet Endrick, Real Madrid’deki kariyerinde kritik bir döneme giriyor. Oyuncu, Santiago Bernabéu’daki geleceği hakkında nihai karar verilmeden önce, yeni sezon hazırlıkları sırasında Portekizli teknik direktör José Mourinho tarafından titiz bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

21 Temmuz'da 20 yaşına girecek olan oyuncu, Mourinho'nun Real Madrid'de yürüttüğü yeni projede kendisine daha fazla şans verilmesini hak ettiğini kanıtlamak gibi büyük bir zorluğun üstesinden gelmeye hazırlanıyor.

"Sport" gazetesi, "El Messaggero"dan alıntı yaparak, Roma'nın ayrılmaya yakın olan Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'in yerini doldurmak için Endrick'i seçenekler listesine aldığını bildirdi.

Gazeteye göre, Endrik transferinin gerçekleşmesi ancak Mourinho’nun onayıyla mümkün olacak. Mourinho, Roma’daki başarılı geçmişi nedeniyle kulüple güçlü bir bağı bulunuyor; bu durum, Real Madrid’in Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak göndermeye karar vermesi halinde müzakereleri kolaylaştırabilir.

Buna rağmen Real Madrid, Indrek’i önümüzdeki sezon A takım kadrosunda tutmayı ve Gonzalo García için uygun bir çıkış yolu aramayı öngören orijinal planına hâlâ sadık kalıyor.

Gonzalo'nun ayrılması durumunda kulüp, onu kalıcı olarak satmayı tercih ederken, teknik ekip Samba yıldızının gelişimini sürdürmesi için daha fazla süreye ihtiyacı olduğunu düşünürse, Endrick'i kiralama seçeneği de masada kalıyor.

Nihai karar José Mourinho’nun elinde olacak. Mourinho, önümüzdeki haftalarda Endrik’in Real Madrid formasıyla beklenen şansını yakalayacağını mı, yoksa İspanya dışında yeni bir deneyime atılacağını mı belirleyecek.