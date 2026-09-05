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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Mourinho, Diomande ile planını değiştirmeyi reddediyor

Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Y. Diomande
İspanya

Real Madrid, bu yaz ilk takıma 6 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı ve Yan Diomande, kulübün tarihindeki rekor transferin sahibi olarak Los Blancos'un en dikkat çekici transferi oldu.

Bununla birlikte teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, dün Cuma günü Real Betis'e Troy Parrott'un attığı geç bir golle 1-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Tribuna sitesine göre, bu sonuç Diomande üzerindeki baskıyı ve mercek altında olma durumunu artırdı; ancak Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için hazırlanan plan değişmedi.

Güvenilir gazeteci Alvaro Esteban, Mourinho'nun 19 yaşındaki oyuncuyu, dev transfer bedelinden kaynaklanan baskıya doğrudan maruz bırakmak yerine kademeli olarak entegre etmeyi planladığını açıkladı.

Diomande, Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki ilk üç maçında 57 dakika süre aldı; bu da Mourinho'nun ona karşı izlediği temkinli yaklaşımı doğruluyor.

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Fildişi Sahilli oyuncu, Leipzig'den 125 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katıldı; transfere bağlı ek ödemeler ve bonuslarla bedelin 140 milyona kadar yükselme ihtimali bulunuyor.

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