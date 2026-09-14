Mourinho, Diomande hakkındaki çetrefilli soruyu yanıtladı

Portekizli teknik direktör José Mourinho, hücum bölgesindeki yoğun rekabete rağmen Yan Diomande'nin Real Madrid'de düzenli olarak ilk 11'de yer alan bir oyuncu olmak için hiçbir eksiğinin bulunmadığını vurguladı.

Tribuna sitesinin aktardığına göre Mourinho, Real Madrid'in La Liga'da Elche ile yapacağı maç öncesinde, Rayo Vallecano karşısında ilk kez takımın ilk 11'inde yer alan Diomande'nin kendini ilk 11'de göstermek için neye ihtiyacı olduğu soruldu.

Portekizli teknik direktörün yanıtı kesin oldu; "Hiçbir eksiği yok" dedi.

Mourinho daha da ileri giderek, Fildişi Sahilli forvetin başka bir takımda oynuyor olsaydı düzenli olarak forma giymekte hiçbir sorun yaşamayacağını belirtti.

Mourinho, "Dünyadaki başka herhangi bir takımda olsaydı her maçta 90 dakika oynardı" dedi.

Real Madrid teknik direktörü, Diomande'nin durumunun büyük ölçüde önündeki hücum seçeneklerinin çokluğuyla bağlantılı olduğunu, oyuncunun herhangi bir eksikliğinden kaynaklanmadığını açıkladı.

Şunları ekledi: "Elimizde birçok seçenek var; Diomande, Vinicius Junior, Arda Güler, Brahim Diaz ve yakında Rodrygo Goes. Bu yüzden vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusundan bahsettiğimizde iş zorlaşıyor."

Real Madrid, oynanan 5 haftanın ardından 12 puanla İspanya Ligi'nde ikinci sırada yer alırken, lider ezeli rakibi Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor.

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