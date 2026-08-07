Real Madrid, yaz transfer döneminde ağır bir darbe aldı. Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri, son haftalarda iki taraf arasında yürütülen ileri düzey görüşmelere rağmen kararını Barcelona lehine vererek Katalan kulübünü Madridli ekibe tercih etti.

30 yaşındaki Rodri, İspanya Milli Takımı'yla gösterdiği performansın, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülüne uzanmasının ardından Real Madrid ile Barcelona arasında güçlü bir çekişmenin merkezindeydi. Ayrıca Manchester City ile devam etme ihtimali de gündemdeydi.

Oyuncu, dört yıllık bir sözleşme için görüşmelere başlamasının ardından Real Madrid'e transfer olmaya çok yakındı. Ancak Barcelona'nın güçlü bir şekilde devreye girmesiyle transferin seyri beklenmedik şekilde değişti. Katalan ekibinin kadrosundaki Hans Flick ve bir dizi İspanyol oyuncu, Rodri'yi kulübün projesine katılmaya ikna etmede rol oynadı.

Raporlara göre Rodri, Barcelona ile zaten bir anlaşmaya vardı. Bu durumda Katalan kulübünün artık, oyuncusuna daha önce yaklaşık 80 milyon euro değer biçen Manchester City ile masaya oturması gerekiyor.

İspanyol basınındaki haberlere göre Barcelona, 45 milyon euro sabit ve 15 milyon euro bonus ve değişkenler olmak üzere toplam 60 milyon euroluk bir ilk teklif sunmaya hazırlanıyor. Kulüp, aslen bir defans oyuncusuyla anlaşmak için ayrılan parayı, özellikle Frenkie de Jong'un sakatlığı nedeniyle yokluğunda orta sahayı güçlendirmeye yönlendirme kararı aldı.

Real Madrid, Rodri'nin kararına saygı duyuyor

Transferin Real Madrid açısından taşıdığı öneme rağmen, Madridli kulüp Rodri'nin kararını sükunetle karşılamayı ve oyuncuyla yeni bir karşı karşıya gelme durumuna girmemeyi tercih etti.

Fransız "Foot Mercato" ağının İspanyol "AS" gazetesinden aktardığına göre, Real Madrid yöneticileri transferin tamamlanması için oyuncunun kulübe geçme konusunda tam olarak ikna olması gerektiğinin farkındaydı ancak "Valdebebas" yetkilileri görüşmeler boyunca bu ikna hissini yakalayamadı.

Gazete, Real Madrid'in Rodri'nin gerekçelerini anlayışla karşıladığını ve kararına saygı duyduğunu, hatta seçtiği bu adımda ona başarılar dilediğini, yaşananları kulüp içinde bir kriz olarak görmediğini belirtti.

Mourinho yedek istemiyor

"AS", teknik direktör José Mourinho'nun konunun gelişmelerinden sürekli haberdar olduğunu ve Real Madrid'in mevcut kadrosunun orta saha mevkisini doldurabilecek çözümler barındırdığını düşündüğünü, bunun da kulübün Rodri'ye doğrudan bir yedek transfer etmek için harekete geçmeme yönündeki eğilimini güçlendirdiğini aktardı.

"El Mundo" gazetesine göre de Real Madrid, Rodri transferinin suya düşmesinin ardından yeni bir orta saha oyuncusu aramak için transfer piyasasına girmeyi düşünmüyor.

Gazete, kulüp yöneticilerinin oyuncunun kararının her şeyden önce kişisel olduğunu ve bunu kabullenmeleri gerektiğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca Real Madrid yönetiminin, oyuncuyla anlaşma konusunda gerçek bir istek içinde "çok iyi" olarak nitelendirdiği bir teklif sunduğunu ancak transferin sonunda tamamlanamadığını aktardı.

Gazete, Mourinho'nun kadrodaki mevcut seçeneklerden memnun olduğunu, bu nedenle mevcut dönemde Rodri'nin mevkisine başka bir oyuncu transfer etme niyetinin bulunmadığını ekledi.

Buna karşılık oyuncunun menajeri, Real Madrid'in ve başkanı Florentino Pérez'in görüşmeleri yönetme biçimini övmeye özen gösterdi ve Madridli kulübün görüşmeler boyunca profesyonel ve seçkin bir ilişkiyi koruduğunu vurguladı.

Madrid'de taraftar öfkesi

Real Madrid, Rodri'nin kararını sükunetle karşılarken, durum kulübün ezeli rakibi Barcelona'ya transfer olmasına öfke gösteren taraftarları için aynı değildi.

"Marca" gazetesi, Real Madrid taraftarlarının büyük bir kesiminin, özellikle Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü almasının ardından, gerek teknik gerek maddi açıdan Rodri'yi orta sahayı güçlendirmek için ideal seçenek olarak gördüğünü vurguladı.

Gazete, Real Madrid'in sosyal medya hesaplarında taraftarların oyuncuyla anlaşılmasını talep eden yorumlardan oluşan bir dalganın yaşandığını, Rodri'nin fotoğraflarının geniş çapta yayıldığını, "Rodri'yi transfer edin" sloganının ise dilden dile dolaşan bir taraftar talebine dönüştüğünü belirtti.