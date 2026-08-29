Mourinho'dan oyuncusuna gönderme: Kasları tıpkı benimkilere benziyor

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın pazar günü Bernabeu Stadı'nda İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında konuk edeceği Malaga ile oynayacakları maç öncesinde kamp fikri hakkında konuştu, ayrıca Jude Bellingham'ı övdü ve Thiago Pitarch'ın durumuna değindi.

Mourinho, maçın basın toplantısında kamplar hakkında şunları söyledi: "İki tür kamp vardır: sizin bahsettiğiniz tür, yani Valdebebas'ta bir otelde toplanıp uyuduğumuz kamp. Beni ilgilendiren kamp ise burada, kafamın içinde. Bir otelde uyumakla hiçbir ilgisi yok, o burada."

Ayrıca oku

Videoyla: Alev alev bir çıkış, Sibari Bundesliga'daki ilk maçında iki gol attı

Transfer sezonu bitmeden, Newcastle Fas yıldızıyla anlaşmayı değerlendiriyor

Şunları ekledi: "Bazen düşünüyorum, ve bu beni üzüyor, kamplarda gördüğümüz her şeyin ısınma egzersizleri ve hızlı antrenmanlar olduğunu. Diğer işimde büyük bir odaklanma var. Beni ilgilendiren de bu. Uyumak ya da uyumamak koşullara bağlı."

Devam etti: "Bugün uyumayacağız. Şimdi taktiksel bir toplantımız var ve birlikte yemek yiyeceğiz. Biraz daha uzun süre birlikte kalacağız, sonra sabah buluşacağız. Ben, Espi ve Cucurella burada uyuyoruz, geri kalanlar ise evlerine dönecek."

Bellingham ve Pitarch

İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ın takımdaki rolü hakkında Mourinho şunları söyledi: "Kendine özgü bir oyuncu ve takım için son derece önemli. Fiziksel, zihinsel ve taktiksel olmak üzere çok yönlü yeteneklere, topu geri kazanma becerisine, gol atma kapasitesine ve hava toplarında güce sahip. Etkileyici bir oyuncu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Soruları anlıyorum, ama herkesten çok memnunum. Söylediğim gibi, burada büyük oyuncularımız var, gerçekten büyük oyuncular. Takımın bütünleşik bir birim olarak çalışması gerekiyor. Real Madrid taraftarı Bernabeu'ye maçın gidişatını değiştirebilecek bu oyuncuları izlemeye gidiyor, ama aynı zamanda bütünleşik bir birim olarak oynayan, bütünleşik bir birim olarak acı çeken, mücadele eden ve baskı kuran bir takımı izlemeye de gidiyor. Ben bu takımın antrenörüyüm ve sahip olduğum oyunculara büyük hayranlık duyuyorum."

Genç oyuncu Thiago Pitarch hakkında ise Mourinho şunları söyledi: "Arbeloa ile savunmada harika bir performans sergiledi. Hücumda ise durum farklı ve zorluklar yaşadı. Ama oyuncularla iyi başa çıktı. Castilla'da beğenmediğim tek bir oyuncu yok. Thiago artık Castilla'da oynamaya uygun olmadığını gösterdi. Ona çok hayranım. 21 oyuncudan oluşan bu grubun bir parçası."

Devam etti: "Aribas, Ceria, Sistero ve seçeneklerin azlığı nedeniyle yedek kulübesinde iki kalecimiz var. (Pitarch) hazır olduğunda takıma katılacak ve oynama fırsatı bulacak. Ona her zaman bacak kaslarının tıpkı benimkilere benzediğini ve sıkı antrenmanla onları güçlendirmesi gerektiğini söylüyorum."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.



