José Mourinho, Real Madrid'in yarın Santiago Bernabéu'da Malaga ile oynayacağı maçın hazırlıklarından bahsettiği Valdebebas'taki basın toplantısına neşeli anlar kattı. Ardından takımın kamp konusundaki sözlerini, oyuncuların maç öncesi nerede uyuyacağıyla ilgili eğlenceli bir ana çevirdi.

Basın toplantısı sırasında Mourinho, kendisi için konsantrasyonun sadece oyuncuların otelde ya da Valdebebas'ta bir arada kalmasıyla değil, öncelikle antrenmanlar sırasındaki zihinsel odaklanmayla ilgili olduğunu belirterek, bu yönün maçlara hazırlıkta en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.

Portekizli teknik adam şunları söyledi: "İki tür konsantrasyon vardır: Bir arada olma ve otelde ya da Valdebebas'ta uyuma sırasındaki konsantrasyon, bir de zihinsel konsantrasyon. Asıl önemli olan bu türüdür ve otelde ya da Valdebebas'ta uyumakla hiçbir ilgisi yoktur."

Mourinho, antrenmanlar sırasında olup bitenlere büyük önem verdiğini de ekleyerek, bazı antrenmanların izleyicilere ısınma ve pas çalışmalarından ibaretmiş gibi görünebileceğini, oysa gerçekte son aşamalarında büyük ölçüde çalışma ve konsantrasyon içerdiğini açıkladı.

Teknik adam, Malaga maçı öncesi takımın içinde bulunduğu koşullara da değinerek, Real Madrid'in iki maç arasında dinlenmek için 3 gün süre bulduğunu, ayrıca Madrid'e dönüş yolculuğunun sabahın ikisini ya da üçünü bulduğunu, bunun da kendisini oyuncuların konaklama meselesini koşullara göre ele almaya sevk ettiğini açıkladı.

Ancak Mourinho, takımın maç öncesi programını açıkladıktan sonra sözlerini alaycı bir tonla noktaladı: "Şimdi taktiksel bir toplantımız var, birlikte yemek yiyeceğiz, biraz vakit geçireceğiz ve yarın sabah tekrar bir araya geleceğiz."

Ardından gülerek şunu ekledi: "Ben, Cucurella ve Espi burada, Valdebebas'ta uyuyacağız; geri kalanlar ise evlerinde uyuyacak." Böylece, beklenen Malaga maçı öncesindeki neşeli atmosferin ortasında toplu konaklamanın zorunlu olmayan yapısına işaret etti.