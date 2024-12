Mourinho'dan Guardiola'ya tokat gibi cevap!

Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho, Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola'ya tokat gibi bir cevap yolladı.

Kariyerinde kazandığı tüm şampiyonlukların camia olarak kenetlenme sonucu elde edildiğini söyleyen deneyimli teknik adam, Beşiktaş derbisinin çok zor geçeceği mesajını verdi.

Kolay bir rakibe karşı oynayacaklarmış gibi bir hava oluşturulduğunu ve bunu doğru bulmadığını vurgulayan Jose Mourinho, “Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı. Beşiktaş ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kolay bir maç olacakmış gibi bir aldı var. Korkmak demeyeyim ancak rakibimize çok saygı duyuyorum ve çok zor bir maç olacağını iyi biliyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Galatasaray'ın 13 puan gerisindeler. Bizim de 10 puan gerimizdeler. İki takımın da bu kadar gerisinde oldukları için ‘Şampiyonluk şansları yok.’ diyebilirsiniz ama hiçbir şey olmasa da derbi kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden camiaların ayaklarının yere basmasını isterim." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına da değinen Mourinho, şöyle devam etti:

“Fenerbahçe ligde uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü Fenerbahçe kendisinden daha güçlü ve zorlu bir şeye karşı mücadele veriyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor. Yarın çok zor bir maçımız var. Derbi maçını yeterince konuşmadık, dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Rakibimizle puan farkını düşürdük, Slavia Prag'ı deplasmanda yendik. Camia olarak dengemizi kaybetmememiz gereken anlardayız.”

Galibiyet ya da mağlubiyetlerde camia olarak dengenin korunması tavsiyesi veren tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın kaotik bir durumda bulunmadığını da ifade etti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin uzun süredir takımla beraber olduğunu hatırlatan Mourinho, “Yeni hocaları yok, şu an başlarındaki hoca yeni değil. Oyuncuları tanıyor ve geçen sene kupa kazandı. Takımın başına geçen her hoca kendi parmak izini göstermek ister ama bir anda olmaz dolayısıyla eski hocalarının sisteminden çok uzak olmayacaklardır.” şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu tanıdığını anlatan Portekizli teknik direktör, “Çalışmalarımızı yaptık, onların stadında maç izlemeye de gittim. Bu, sizin farklı perspektiften görmenizi sağlıyor. Bizi yenebilecek kaliteye sahip bir takım, topu kazandıklarında çok tehlikeliler. Bizim de onlara karşı sıkıntı yaratabileceğimiz özelliklerimiz var. Potansiyel anlamında benzer takımlar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet onlarda psikolojik çöküntüye sebep oldu ve doğru tepkiyi veremediler. Liderle aralarındaki fark olması gerekenden fazla açıldı. O takımın gerçek kimliği Göztepe'ye karşı kaybeden takım diye düşünmüyorum. Ben dengeliyim." ifadelerini kullandı.

DERBİ ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BELİRLEYİCİ OLMAYACAK

Jose Mourinho, Beşiktaş derbisinin önemini bildiklerini ama maçın şampiyonluk yolunda belirleyici olmayacağını dile getirdi.

Derbinin her iki camia için de önemli olduğunun altını çizen Jose Mourinho, şunları aktardı:

“Maçın belirleyici olduğunu düşünmüyorum ama önemli bir karşılaşma. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile benzer potansiyeli var ancak arada ciddi bir puan farkı oluştu. Aradaki farkı kapamaları onlar için çok zor. Beşiktaş gerçekten çok uzakta dolayısıyla derbide galip gelirlerse bu onları şampiyonluk yarışına sokmayacaktır. Hala çok mesafe var o sebeple derbinin belirleyici olacağını düşünmüyorum. Biz zirveyle aramızdaki puan farkını 3'e indirdik. Derbiyi kaybetsek bile şampiyonluk yarışımız bitmeyecek.”

FORVETLERİMDEN ÇOK MEMNUNUM

Jose Mourinho, santrfor hattındaki oyuncularından çok memnun olduğunu ifade etti.

Bir süre önce gündeme gelen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun transfer sürecine ilişkin soruya Mourinho, “Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir. Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere ‘Hayır.’ demiyorum ama kalkıp Ali Bey'in ya da Acun Bey'in kapısını çalıp ‘Transfer istiyorum.’ demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum.” diye konuştu.

İstanbul'da hayatının Samandıra ile kaldığı yer arasında geçtiğini aktaran Mourinho, haftada bir farklı yerlere yemek yemeye gittiğini de dile getirdi.

Taraflı tarafsız herkesin kendisine iyi davrandığını ve görenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'nin farklı bir kültüre sahip olduğunu ve buraya gelen yabancı teknik direktörlerin adaptasyon ve sabır sorunu nedeniyle şampiyonluktan uzak kaldığını tahmin ettiğini kaydetti.

Kariyeri boyunca temiz ve adil şekilde kupalar kazandığını dile getiren Mourinho, “Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum. Ben kazanmak isterim ama temiz bir şekilde, adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de taraftarların futboldan çok kulüplerini sevdiğinin altını çizen Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkler takımları için çıldırıyorlar. Portekiz'e benziyor ama İngiltere çok farklı. İngiltere'de Chelsea'de çalışırken evime yürüyerek gidebiliyordum. Burada teknik direktörleri kovma kültürü var, aralık ayındayız ama 5 hocayla yollar ayrıldı. Türk takımları Avrupa'da hedef koymuyorlar, ne kadar ileri gidersek artı diye bakıyorlar ve burada asıl hedef Türkiye Ligi oluyor. Türkiye'deki takımlar genelde savunma yaparak oynuyorlar, bazıları önde adam adama şiddetli baskı yapıyor ama temel hedefleri savunma oluyor. Bizim biraz ofansif oyunumuza odaklanmamız gerekiyor. Her 2 oyuna da hazırlanmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda neyle karşılaşacaksak ona göre çalışmaları sürdürüyoruz. Nerede ihtiyacımız var diyorsanız daha çok defansif tarafımızı geliştirmemiz gerekiyor. Defansif anlamda büyük bir kültürü olmamış bu takımın. Önde nasıl karşılanır, geride nasıl karşılanır bu anlamda karar hataları yapıyoruz. Bunlar bireysel hata değil bütün olarak görüyorum bunu.”

OCAK TRANSFERİ İÇİN KİMSEYİ İSTEMEDİM TALEPTE BULUNMADIM

Jose Mourinho, kış transfer dönemi için yönetimden herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.

Sezona başladığı takımı geliştirmeyi amaçladığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Ocak transferi için kimseyi istemedim talepte bulunmadım. Benim işim bana yazın verilen oyuncuları geliştirmek. İnsanları kazanma konusunda takıntılı olduğumu söylemiştim ama benim işim kazanmak kadar geliştirmek. Oğuz'a şans vermeyip kış transferinde kanat aldığınızı düşünün, oyuncu biter o zaman. Jayden gitti sakatlandığı için ama Kostic ve Levent oynuyor. Avrupa maçlarında Mert oynuyor. Her takım City gibi olamaz, öyle olunca 115 davayla uğraşmanız gerekiyor. Kulüp bir şey yapmaya karar verirse kulübe bir şey söylemem, aramızda yanlış anlaşılma yok. Kulüp ‘Alma’ dediğim oyuncuyu zaten almaz bu konuda aramızda saygı var. Talisca çok iyi oyuncu, bu konuda şüphe yok ama Tadic, İrfan ve Szymanski de çok iyi oyuncular. Ben Acun Ilıcalı ve Başkan üzerinde hiç baskı oluşturmuyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Jose Mourinho, sayısal anlamda çok iyi bir kadroya sahip olduklarını da dile getirerek, “Avrupa'da biraz daha farklı bir kültür var, orada daha tempolu, daha şiddetli takımlarla karşılaşıyoruz. Türkiye'de biraz daha farklı bir oyunla karşılaşıyoruz. PSG neden Avrupa'da başarılı olamıyor çünkü onlar Fransa'da oynarken Avrupa'da karşılaşacakları şeylere hazırlanamıyorlar. Ben Türkiye maçlarında bile Avrupa maçını düşünerek kurgular yapıyorum bazen. Burada yaptığımız şeyleri Avrupa'ya taşımak dolayısıyla zor oluyor.” diye konuştu.

Saha içinde savaşmayı kelime savaşlarına tercih edeceğini vurgulayan Mourinho, gerekmesi durumunda demeç savaşlarına da girebileceğinin altını çizdi.

Cenk Tosun'ın çok iyi bir futbolcu olduğunu anlatan Portekizli çalıştırıcı, “Cenk çok iyi bir oyuncu, onun ilk geldiği zamanla şimdiki haline bakınca arada çok fark var. Fiziksel ve tempo anlamında çok fark var. Oynamak için fazlasıyla hazır, goller atacak, önemli goller olacak. O ısınırken gol atmamızın tesadüf olduğunu düşünüyorum. Maç zorlu geçiyordu kontrol bizdeydi ama forvette eksiğimiz var. Hakem 8-10 dakika uzatma verecekti dolayısıyla 20-25 dakika oynayacaktı oyuna girmiş olsaydı. O zaten galip geldiğimiz için mutluydu. 'Benim oyuna girmemdense takımın kazanması daha önemli' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, duran toplarda etkisiz kalmalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Duran toplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Genellikle bugünlerde duran toplar üzerinde çok konuşuluyor ama duran topta 2 önemli nokta var. Atanın kalitesi ve kafa vuruşu kalitesi. Kafa vuruşunu çok iyi yapan fazla oyuncu yok bizde. Arsenal'de çok fazla var mesela. Bizde sadece 1 forvet oyuncumuz kafada iyi, bir tane de stoperimiz. Becao ve Samet. Çok uzun bir takımımız yok. İkisiyle oynarsak 3 oyuncu olur. Boy anlamında kısa bir takımımız var. Biz potansiyel anlamında bu konuda iyi değiliz. Biz her hafta çalışıyoruz bu konuda, gol atamamamız çalışmamaktan değil. Defansif oynayan takımlarda genelde uzun oyuncular görürüsünüz, Göztepe buna bir örnek. Bizde uzun oyuncular yok ama belli olmaz belki kısalardan biri gol atabilir ve sürpriz yapabiliriz."

Savunma anlamında duran toplarda hem alan hem adam savunması yaptırdığını ifade eden Jose Mourinho, altyapıya ilişkin ise şunları aktardı:

“Akademiden her hafta oyuncular geliyor bizlerle antrenmana. Bazen bütün oyuncular geliyor bazen de alt takımdan 2-3 oyuncu gelebiliyor. Dolayısıyla daha fazla potansiyelli oyuncuları bazen de hepsini antrenmanlarımıza alıyoruz. Gelişmeleri için yardım etmek istiyoruz. Geçmişte çalıştığım takımlarda A takım ile altyapı tesisleri birdi. Dolayısıyla sürekli görme şansınız oluyor. Zeki Murat Göle çok önemli birisi, altyapıyı oyuncuları ve hocaları tanıyor. İletişim kurmamda yardımcı oluyor. Altyapıdan A Takım'a gelmeye yakın gördüğüm isimler var. Yusuf'u A Takım oyuncusu gibi düşünebilirsiniz. Onu ilk 11'de görürseniz şaşırmayın, yaşına göre çok profesyonel birisi. Çok daha iyi olacak. Onu ilk 11'de görürseniz şaşırmayın çünkü benim için problem yok.”

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yi büyüklüğü sebebiyle her takımın yenmek istemesini normal karşıladığını ve bu durumun Real Madrid'de de aynı olduğunu vurguladı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ifadelerine ilişkin ise “Göz oyarım diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm." şeklinde görüş belirtti.

Mourinho, sözlerini Galatasaray'ın ve millî takımın eski teknik direktörü Fatih Terim ile aralarındaki ilişkiye yönelik şu ifadelerle noktaladı:

“Fatih'i çok seviyorum. Real Madrid'i çalıştırırken Galatasaray ile karşılaşmıştık. Benim bazı oyuncularım daha sonra onun oyuncuları oldu. Tatilde beni kendi evine de davet etti ve eşiyle de tanıştım. İstanbul'a adım attığım andan itibaren telefonda bile bir kere konuşmadık. Boşta ama o Galatasaray'ı ben de Fenerbahçe'yi temsil ediyorum. Bu ilişkimize bir frenleme getirmiş olabilir. Onun Galatasaray'ın hocası olması gibi bir fikirden bahsetmek istemiyorum çünkü bu Okan Buruk'a saygısızlık olur.”

