Mourinho'dan eski yıldızını kızdıracak sözler: "Yüzücü olabilir!"

Roma Menajeri Jose Mourinho, ezeli rakipleri Lazio'nun yıldızı Pedro'yu maçtan sonra hedef aldı.

NE OLDU? Stadio Olimpico'da gol olmadı ancak takımlar arasında sekiz sarı kartın ve çok sayıda kaos dolu anların olduğu görüldü.

Maçın ardından Mourinho, Stamford Bridge'deki son sezonunda çalıştırdığı İspanyol kanat oyuncusu Pedro'ya öfkeli olduğunu gösterdi.

NE DEDİLER: Mourinho, eski yıldızı hakkında şu ifadeleri kullandı:

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"Pedro muhteşem bir oyuncu, ama aynı zamanda yüzücü de olabilir çünkü havuza dalış şekli muhteşem olabilir."

BÜYÜK RESİM: Serie A'da 12 maçın ardından beraberlik her iki tarafı da temposundan alıkoydu. Roma 18 puanla yedinci sırada yer alırken Lazio ise 17 puanla onuncu sırada bulunuyor. Ancak oyunun alıngan doğasına rağmen Mourinho ile Lazio'daki mevkidaşı arasındaki sözlü kavgada bir yumuşama yaşandı ve Maurico Sarri şu sonuca vardı:

"Medya karakteri olan Mourinho ile uğraşmayı sevmiyorum ama Mourinho harika bir insan."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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ROMA VE LAZIO İÇİN SIRADA NE VAR? Lazio, milli aradan sonra Serie A yeniden başladığında Salernitana ile karşılaşmak için Güney'e gidecek. Ezeli rakipleri Roma ise Udinese'yi konuk edecek.