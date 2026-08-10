Mourinho'dan Endrick'in geleceğini değiştirecek sürpriz karar

Real Madrid, Brezilyalı Endrick'in bu yaz transfer döneminde geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi.

İspanyol "As" gazetesine göre, Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncunun takımda kalması konusundaki ısrarı ve önümüzdeki dönemde önemli bir rol üstleneceğine dair inancı doğrultusunda, Endrick'in kiralık olarak ayrılmasına kapıyı kapattı.

Gazete, özellikle Roma ve Aston Villa gibi önemli kulüplerin oyuncuyu kiralık olarak kadrolarına katmak için ciddi teklifler sunmasıyla birlikte, son saatlerde Endrick'in geleceği etrafında yoğun bir hareketlilik yaşandığını, ancak Real Madrid'in konuyu kesin olarak sonlandırıp oyuncunun ayrılığını reddettiğini belirtti.

Mourinho oyuncuya güveniyor ve etkili bir rol üstleneceğine inanıyor; bu, Brezilyalı forvete özel bir değer atfeden Florentino Perez'in de benimsediği görüş. Endrick ise kendi cephesinde bu yeni meydan okumayı kabulleniyor.

Endrick, Real Madrid'de forma giyme dakikaları için diğer oyuncularla eşit koşullarda rekabet etmek zorunda kalacak.

Mourinho, Brezilyalı oyuncunun durumu konusunda net tavır sergiledi; onu yalnızca gerçek forvet mevkiinde oynaması açısından değil, aynı zamanda sağ kanattan tehlike yaratması açısından da faydalı görüyor. Bu, Endrick'in Palmeiras'ta bu mevkide bazı maçlarda oynadıktan sonra, özellikle de teknik direktör Paulo Fonseca yönetimindeki Olympique Lyon'da başarıyla yerine getirdiği bir rol.

Endrick'in yeni sezon hazırlık döneminde çıktığı maçlar, Portekizli teknik direktörün kararını almasında temel bir rol oynadı.

Real Madrid, Mourinho'nun Endrick'e güvenme kararını destekliyor; zira kulüp, iki yıl önce kendisi için 35 milyon euro sabit ücretin yanı sıra bonuslar olarak 25 milyon euroluk potansiyel bir bedel ödediği Brezilyalı oyuncunun durumuna büyük önem veriyor. Kulübün transfer bedeli, komisyonlar, maaş ve primler dahil olmak üzere oyuncuya yaptığı toplam harcama 80 milyon euroyu aştı.

Yine de Endrick, takımda aradığı forma giyme dakikalarını elde edemezse, gelecekte Real Madrid dışında oynama fırsatı arama fikrinden tamamen vazgeçmiş değil.

Endrick'in geçen sezon Olympique Lyon'a kiralanması, kendisi açısından son derece olumlu bir deneyim olduğunu kanıtladı; 21 maçta 8 gol atıp 5 asist yaptıktan sonra bu, ona Brezilya Millî Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alma fırsatı da tanıdı.

Oyuncu, Real Madrid'de yerini sağlamlaştırmak için bu ivmeyi değerlendirmek istiyor ve bunu başarabileceğine büyük bir inanç besliyor, ancak önümüzdeki kış transfer döneminde kiralanması konusunda bir anlaşmaya varılma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Mourinho, Endrick'in ayrılığını durdurmadan önce iki kulüp, oyuncu ve Real Madrid ile kiralık konusunda görüşmelerde belli bir aşama kaydetmişti: Roma ve Unai Emery yönetimindeki Aston Villa.

Takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve düzenli olarak ilk 11'de yer alma şansının yüksek olması nedeniyle Roma, oyuncu için en iyi seçenek gibi görünüyordu.

Şimdi ise Endrick, Mourinho'nun ortaya koyduğu meydan okumayı kabulleniyor ve hayatının en büyük hayali olan Real Madrid'de gelişimini sürdürmek için mücadele edecek.