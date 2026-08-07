Mourinho, Courtois'nın dönüşü konusunda yeni bir destek aldı

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesi ve yaz iznini kullanmasının ardından takımın antrenmanlarına katılarak Real Madrid ile hazırlıklarında yeni bir aşamaya adım attı ve yeni sezon hazırlıkları kapsamında takıma dönen son isim oldu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Courtois, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki serüvenini İspanya karşılaşmasında yaşadığı hafif bir kas rahatsızlığıyla noktaladıktan sonra takımla çalışmalara dönmeye hazır hale geldi ve teknik direktör José Mourinho'nun emrine girdi.

Real Madrid, yeni sezon hazırlık döneminde ikinci hazırlık maçını oynamak üzere Macaristan'a gitmesine rağmen, Courtois antrenman programını sürdürmek için Valdebebas'taki Real Madrid Spor Şehri'ne yöneldi.

Diomande'nin Real Madrid'de futbolcu olarak geçirdiği ilk gününde yaptığı gibi, Belçikalı kaleci de İspanya'nın başkentinde kavurucu güneşin altında bireysel antrenman yaptı; Deportivo La Coruña ile oynanacak bir sonraki hazırlık maçına hazırlık kapsamında takımın dönüşünü bekleyerek takımla ortak çalışmalara başlayacak.

Önümüzdeki hafta boyunca Real Madrid, Dünya Kupası'ndan dönen daha fazla oyuncusuna kavuşacak. Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni ve Kylian Mbappé'nin katılması bekleniyor; bu oyuncular dönüşü beklenen son isimler olup, lig mücadeleleri başlamadan önce takım, Mourinho'nun yönetiminde kadrosunu tamamlamış olacak.