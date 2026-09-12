Real Madrid, La Liga'da yeni bir mücadeleye hazırlanıyor. Rayo Vallecano'yu ağırlayacak olan ekip, galibiyet elde etme ve daha fazla puan kaybına izin vermeme yönünde net bir isteğe sahip; özellikle takımın lider Barcelona'nın peşini bırakmama arzusu göz önüne alındığında.

Real Madrid şu anda liderle üç puan farkla ikinci sırada yer alıyor. Bu durum, yalnızca 9 gün içinde üç maç oynayacak olan Kraliyet ekibi için önümüzdeki dönemi son derece önemli hale getiriyor. Bu seri Rayo Vallecano ile karşılaşmayla başlıyor, ardından salı günü Elche'ye konuk oluyor ve başkent derbisinde Atletico Madrid ile güçlü bir mücadeleyle sona eriyor.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Inter karşısındaki maçta forma giymeyen bazı oyuncuları yeniden kazanmasıyla Rayo Vallecano karşılaşması öncesinde önemli bir moral desteği elde ediyor.

Dönenlerin başında Aurelien Tchouameni geliyor. Inter karşısında forma giymiş olmasına rağmen, yeniden Mourinho için müsait hale geldi. Ayrıca takım, uygunsuz bir zamanda kadro dışı kalmasına neden olan sakatlıktan iyileşerek antrenmanlara dönen Marco Asensio'nun hizmetlerini de yeniden kazanıyor.

Takım kadrosunda ayrıca sakatlığından iyileşen Thiago da hesaplara geri dönüyor. Bu durum, maçların yoğun olduğu bir dönemde Mourinho'ya orta sahada ek seçenekler sunuyor.

Real Madrid'in kadrosu Inter karşılaşmasında büyük bir darbe almıştı; geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında kırmızı kart gördükleri için cezalı duruma düşen Arda Güler, Eduardo Camavinga ve Bernardo Silva forma giyememişti.

Orta sahada kararsızlık

Görünen o ki Mourinho'nun önündeki en belirgin soru, Bernardo Silva'nın yanında orta sahada yer alacak oyuncuyla ilgili; Eduardo Camavinga ile Federico Valverde arasında bir tercih söz konusu.

Valverde, sezon başından bu yana neredeyse eksiksiz forma giyme fırsatı buldu; La Liga'da Real Madrid'in dört maçının tamamında, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta sahaya çıktı.

Uruguaylı oyuncu bu sezon yalnızca 20 dakikadan biraz fazla süre kadro dışı kaldı; Malaga karşılaşmasında 77. dakikada oyundan çıktıktan sonra, geçen hafta Real Betis maçının son sekiz dakikasında sahada yer almadı.

Buna karşılık, Mourinho'nun sezonun bu erken evresinde oyuncularının dakikalarını yönetmenin önemini kavradığı görülüyor; özellikle kısa bir zaman diliminde art arda gelen maçların baskısı göz önüne alındığında.

Bernardo Silva'nın ilk on birde yer alması beklenen bir durum; zira Real Madrid'in La Liga'daki ilk iki maçında sahaya çıktı, ardından Malaga ve Real Betis karşısında yedek olarak oyuna dahil oldu.

Portekizli oyuncu, ligde mümkün olan 360 dakikanın 205'inde forma giydi; bu da yaklaşık %57'lik bir forma giyme oranı anlamına geliyor. Bu durum, Mourinho'yu bu dönemde onunla temkinli davranmaya itebilir.

Portekizli teknik direktörün, sezonun bu erken evresinde vatandaşına daha fazla fiziksel yük bindirmemeyi tercih ettiği görülüyor; amaç, oyuncunun tam olarak hazır kalmasını sağlamak ve müsabakalar kritik aşamalarına girdiğinde en iyi seviyesini sergileyebilmesine imkân tanımak.

Arda Güler için beklenen dönüş

Rayo Vallecano karşısında Arda Güler'in de ilk on bire dönmesi bekleniyor; zira Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında forma giyememişti.

Türk oyuncu sezona güçlü bir başlangıç yaşıyor, ancak aynı zamanda Real Madrid içinde hücum ve oyun kurma pozisyonlarındaki rekabetin hiçbir oyuncuya fazla dinlenme alanı tanımadığının da farkında.

Güler, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi isimlerin Mourinho'nun hesaplarında neredeyse garanti göründüğünü ve bu üçlünün maça başlamasının beklendiğini gayet iyi biliyor; bu da Türk oyuncunun ilk on birdeki yerini sağlamlaştırma görevini daha da zorlaştırıyor.

Bu nedenle Güler, eline geçen her fırsatı değerlendirmek ve Mourinho'nun temel seçenekleri arasında devam etmeyi hak ettiğini teyit eden güçlü performanslar sergilemek zorunda kalacak; özellikle takımın ön hattın tüm mevkilerinde yaşadığı büyük rekabet göz önüne alındığında.

Savunma hattında ise Mourinho'nun büyük değişiklikler yapmaması bekleniyor; büyük olasılıkla Inter karşısında sahaya çıkan aynı isimlere güvenecek.

Real Madrid'in kalesini Thibaut Courtois koruyacak; savunma hattı ise Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen ve Marc Cucurella'dan oluşacak.

Cucurella'nın Mourinho'nun hesaplarında giderek daha fazla istikrar kazanmaya başladığı görülüyor; kadrodaki varlığı daha oturmuş bir hale geldi. Savunma hattının diğer isimleri ise sezonun bu döneminde teknik direktörün güvenini kazanmayı sürdürüyor.

Diaz yedek kulübesinde

İspanyol "AS" gazetesine göre, Faslı Brahim Diaz'ın Rayo Vallecano karşısında Yan Diomande ile birlikte yedek kulübesinde yer alması bekleniyor; bu, Mourinho'nun karşılaşma öncesindeki seçenekleri arasında değerlendiriliyor.

Dolayısıyla Real Madrid'in ilk on birinin büyük ölçüde oturmuş görünmesi bekleniyor; en belirgin tercih ise orta sahada, özellikle Valverde ile Camavinga arasında kalıyor. Portekizli teknik direktörün nihai kararı bekleniyor.

Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında beklenen ilk on biri

Kaleci: Thibaut Courtois.

Savunma: Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Orta saha: Bernardo Silva, Federico Valverde veya Eduardo Camavinga, Jude Bellingham.

Hücum: Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Arda Güler.