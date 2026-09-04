Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, La Liga'nın dördüncü haftasında cuma akşamı La Cartuja Stadı'nda oynanan ve Real Betis'e 1-0 kaybettikleri maçta oyuncularının sergilediğini düşündüğü "saflığı" eleştirdi.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Betis oyuncuları bu anlamda Real Madrid oyuncularından daha zeki; Real Madrid oyuncuları temiz ve saf. Maçın ilk anında, Valverde'ye vuran oyuncuya açık bir sarı kart vardı. Bir dakika sonra ise Vinicius'a önemli bir faul yapan oyuncuya bir sarı kart daha vardı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama Real Madrid oyuncuları hemen ayağa kalkıyor, oysa Betis oyuncuları daha zeki ve tabii ki iten ve baskı yapan harika bir taraftarın desteğiyle bu tür şeyleri başarıyorlar."

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Basın toplantısının ilerleyen dakikalarında bir gazeteci ona şu soruyu yöneltti: "Saf bir takımdan bahsettiniz ve bunun İspanyolcaya çevirisinin 'basit' veya 'masum' olduğunu düşünüyorum. Onlara daha fazla tecrübe ve rekabetçilik kazandırabileceğinizi düşünüp düşünmediğinizi sormak istedim."

Mourinho ise şu karşılığı verdi: "Hayır... belki de kötü anlattım. Takım son derece çok çalıştı ve hiçbir oyuncuyu suçlayacak bir şeyim yok; ellerinden geleni ortaya koydular. Saf ya da masum derken kastettiğim, basit sarı kartlar gibi açık ve belirli durumların olduğu; örneğin ayağa basma... açık bir şekilde sarı kart gerektiren bir durum."

Devamında şunları ekledi: "İlk dakikada Fede Valverde'nin ayağına basıldı ve o ayakta kaldı... Real Madrid'in kaptanı olarak gurur duyulacak bir şey bu, kendisini bunun için tebrik ediyorum. Ama size diğer taraftan bir örnek vermek gerekirse: yerde yatan ve yedek kulübemizin önünde ölmüş gibi görünen o çocuk (Betis oyuncularından biri)... Onu taşımak için ambulans geleceğini sanmıştım, ama sonunda ambulansa gerek kalmadı!"

Portekizli teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "İşte bu anlamda söylüyorum bunu. Bu tür bir kültüre ve bu zihniyete sahip takımlara karşı maç oynadığınızda, bu size karşı işleyen bir faktör oluşturuyor."

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