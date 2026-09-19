Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, ezeli rakibi Barcelona'nın bu sezonun açılışında elde ettiği galibiyet serisiyle ilgilenmeyi reddederek, İspanya Ligi'ni kendi ifadesiyle "uzun bir maraton"a benzetti.

Barcelona, La Liga'da rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağladı. 6 hafta geride kalırken takım, puan tablosunun zirvesinde tam not aldı; 28 gol kaydederek diğer tüm takımlara en az 11 gol fark attı.

Buna karşılık Real Madrid, 15 puan toplayıp ikinci sırada yer almasına rağmen taraftarlarına ikna edici bir performans sunamıyor. Takım, yedinci haftanın zirve mücadelesinde yarın pazar günü komşusu Atletico Madrid ile karşılaşarak sezonun en önemli sınavlarından birine hazırlanıyor.

Mourinho, derbi öncesinde bugün cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Barcelona'nın seviyesinin kendisi için bir endişe kaynağı olup olmadığı sorulunca, rakibiyle karşılaştırmalara girmeye gerek görmediğini vurguladı.

Portekizli teknik direktör, "As" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Tarihsel ve kültürel olarak Real Madrid kendini kimseyle karşılaştıramaz, bu yüzden ben de kendimi hiçbir takımla karşılaştırmayacağım. Ben kendimizden bahsediyorum ve bunu sorunsuzca yapıyorum; sorunlarımızdan ve geliştirilmesi gerekenlerden de aynı şekilde söz ediyorum."

Şöyle ekledi: "Real Madrid hakkında olumlu bir şey duymak giderek daha zor hale gelmiş olsa da, çalışmamıza alçakgönüllülükle devam ediyoruz. Sorunlarımızın farkında olmakta hiçbir sıkıntımız yok; ama takımda sahip olduğumuz çok iyi şeylerin de farkındayız."

Mourinho, Elche ve Betis maçlarını örnek gösterdi

Portekizli teknik direktör, Real Madrid'in karakterinden ve zorlu anlarla başa çıkma kabiliyetinden bahsederek, takımın bu sezon oynadığı bazı maçlarda yaşananları örnek gösterdi.

Şunları söyledi: "Son dakikalara kazanmak ya da beraberliği yakalamak için gol atmaya ihtiyaç duyarak geldiğimiz üç maçta, fiziksel ve psikolojik güçle, mücadeleci bir ruh ve azimle maçları bitirdik."

Şöyle açıkladı: "Bunun normal bir durum olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Elche karşısında 2-0 öne geçip 80. dakikada beraberlik golü yemek normal değil; ama 80. dakikada beraberliğe düşüp, ardından takımın birkaç dakika içinde değişip bir fırsat, sonra bir fırsat daha, sonra bir daha yaratıp gol atarak kazanması da normal değil."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde, Betis karşısında geride kalıp bu yüreğe sahip olmak, sonra Espi'nin muhteşem golünü atıp penaltıyı kaçırmak, buna rağmen daha fazlasını yapacak güce sahip olmamız da normal değil."

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"Grubun gücü bana güven veriyor"

Mourinho, Real Madrid'de gördüğü şeyin yalnızca oyuncuların teknik kalitesiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda takım bir grup olarak çalıştığında ortaya çıkan güçle de ilgili olduğunu vurguladı.

Şöyle konuştu: "Bu takım, sahip olduğu kalitenin yanı sıra çok anlamlı bir güce de sahip. Bu, grubun gücü ve bu bana güven veriyor."

Real Madrid'in teknik direktörü bu konudaki sözlerini, rekabetin kısa bir yarışla değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak noktaladı ve kraliyet takımının sezon sonunda tabloyu tersine çevirme kabiliyetine olan inancına atıfta bulunarak, "Bu bir maraton, bir otoyol değil" dedi.

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